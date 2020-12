Eintracht Frankfurt gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund gastiert am heutigen Samstag bei Eintracht Frankfurt. Wo und wann Ihr die Partie am 10. Spieltag der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. BVB heute live: Anpfiff und Ort

Das Gastspiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt am 10. Spieltag der Bundesliga steigt am heutigen Samstag (5. Dezember) um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die Commerzbank-Arena, die Heimspielstätte der SGE, in der größten Stadt Hessens.

Weiterhin sind in Deutschlands Fußballstadien keine Zuschauer zugelassen. Die Regierung hat die im November beschlossenen Regelungen auch für den Dezember nicht aufgehoben.

Borussia Dortmund - Lazio Rom: Noten und Bewertungen der BVB-Spieler © getty 1/16 Borussia Dortmund hat durch ein 1:1 gegen Lazio Rom den Einzug in die K.o-Phase perfekt gemacht. Während Raphael Guerreiro überzeugte, wurde ein deutscher Nationalspieler zum Pechvogel. Die Noten. © imago images / RHR-Foto 2/16 ROMAN BÜRKI: Blieb schon im ersten Durchgang cool, als Correa allein vor ihm auftauchte (20.). Super Parade bei Immobiles Kracher von der Strafraumkante (60.), im Elfmeterduell chancenlos. Rettete später mit tollen Paraden das Remis. Note: 2. © imago images / RHR-Foto 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Erst der zweite Startelf-Einsatz des Abwehr-Routiniers, wieder gegen Lazio. Bei Lazios Highspeed-Angriff (28.) viel zu behäbig. Insgesamt bei Laufduellen mit Problemen. In der zweiten Hälfte oft überfordert. Note: 4. © imago images / Team 2 4/16 MATS HUMMELS: Mit deutlichen Speed-Defiziten, wenn es bei Lazio schnell ging. Glich das mit Stellungsspiel aus. Bewahrte den BVB in höchster Not vor einem frühen Rückstand (19.). Bei der Schlussoffensive der Römer kam er ins Schwimmen. Note: 4. © imago images / Uwe Kraft 5/16 MANUEL AKANJI: Ein Patzer in der ersten Halbzeit blieb unbestraft, ansonsten recht souverän. Ging gegen Correa und Immobile oft entscheidend dazwischen, dazu stark in den Spielaufbau eingebunden. Meiste BVB-Ballkontakte (119). Note: 3. © imago images / Perenyi 6/16 MATEU MOREY: Machte seine Sache als verkappter Meunier-Ersatz gut. Passte reaktionsschnell auf gegen Immobile (39.). Weil er noch Piszczek hinter sich hatte, mit vielen Freiheiten nach vorne. Klare Bewerbung für weitere Einsätze. Note: 3,5. © imago images / Perenyi 7/16 THOMAS DELANEY: Sorgte für die nötige Prise Aggressivität im zentralen Mittelfeld. Konnte die im zweiten Durchgang stärker werdenden Gäste nicht immer bremsen. Pech bei einem Abstauber kurz vor Schluss. Note: 3,5. © imago images / RHR Foto 8/16 JUDE BELLINGHAM: Was eine Power! Wo Witsel das Spiel entschleunigt, denkt der junge Engländer stets offensiv, selbst wenn’s nur per Hackentrick aus der Bedrängnis geht (3.). Mit den meisten Zweikämpfen beim BVB (14). Note: 3. © imago images / Volkmann 9/16 RAPHAEL GUERREIRO (bis 62.): Leitete die tolle Kombination zum 1:0 selbst ein und schloss abgezockt ab. Weil er angeschlagen ins Spiel ging, nahm in Trainer Favre vorzeitig vom Platz. Das tat dem BVB-Spiel nicht gut. Note: 2. © getty 10/16 GIOVANNI REYNA: Auch am Führungstreffer beteiligt, aber insgesamt oft glücklos in seinen Aktionen. Bei einem Distanzschuss geblockt, oft nicht mit der nötigen Präzision. Note: 4. © getty 11/16 MARCO REUS: Unglücklicher Auftritt des Kapitäns. Musste auf der ungeliebten Position in der Spitze aushelfen. Hatte kaum sehenswerte Aktionen. Sein Nachschuss nach Hazards Distanzkracher ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Note: 4,5. © getty 12/16 THORGAN HAZARD: Machte viel Dampf auf der offensiven linken Seite. Suchte immer wieder den Abschluss. Mit dem Assist zum 1:0, sein erster in der Königsklasse seit dem Wechsel zum BVB. Note: 3,5. © imago images / Horstmüller 13/16 NICO SCHULZ (ab 62.): Kurz nach der Einwechslung mit der unglücklichen Aktion gegen Milinkovic-Savic, die den Elfer verursachte. Nur zwei Minuten später verzog er frei vorm Tor. Den muss er aufs Tor bringen. Note: 5. © getty 14/16 JADON SANCHO (ab 75.): In der letzten Viertelstunde für Reus auf dem Feld. Konnte sich nicht groß in Szene setzen. Ohne Bewertung. © imago images / Eibner 15/16 JULIAN BRANDT (ab 75.): Für Hazard eingewechselt. Ohne Einfluss aufs Spiel. Ohne Bewertung. © imago images / Eibner 16/16 AXEL WITSEL (ab 88.): In der hektischen Schlussphase für Bellingham auf dem Platz, um zusätzlich defensive Stabilität herzustellen. Gute Rettungsaktion noch in der Nachspielzeit. Ohne Bewertung.

Eintracht Frankfurt - BVB heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga um 15.30 und 18.30 Uhr.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream an, welcher über SkyGo abrufbar ist. Mit dem SkyTicket können sich auch Nicht-Abonnenten die Live-Berichterstattung der Partien sichern.

Wer das Spiel nicht live sehen kann, aber nicht lange auf alle Tore der Partie warten möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse! Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights aller Spiele der Bundesliga beim Streaminganbieter sehen.

Zudem hat der Streamingdienst 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live im Programm. Und nicht nur das! Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind bei DAZN beheimatet. Fans von US-Sport (NFL, MLB, NHL), Tennis, Kampfsport, Motorsport, Wintersport und Darts kommen beim "Netflix des Sports" ebenfalls auf ihre Kosten.

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

SGE gegen Borussia Dortmund heute im Liveticker

Bei SPOX bleibt Ihr außerdem immer auf dem Laufenden, wenn Ihr unterwegs seid. Hier geht's zum Liveticker für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund.

BVB ohne Haaland und Hummels? Die möglichen Aufstellungen

Borussia Dortmund muss voraussichtlich bis zum Jahresende auf Top-Stürmer Erling Haaland verzichten. Der junge Norweger zog sich unter der Woche einen Muskelfaserriss zu. Ein Startelfdebüt von Youngster Youssoufa Moukoko gilt trotzdem als unwahrscheinlich.

Abwehrchef Mats Hummels ist nach seiner Verletzung beim 1:1 gegen Lazio Rom in der Champions League zudem fraglich. Auch Emre Can und Thomas Meunier (beide muskuläre Probleme) stehen auf der Kippe.

SGE: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Dost, Silva

Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Dost, Silva BVB: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Morey, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Sancho, Reyna - T. Hazard

© getty

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle