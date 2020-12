BVB, News und Gerüchte: Michael Zorc sieht keine Abhängigkeit von Erling Haaland

Borussia Dortmund verlor am Wochenende überraschend gegen Köln und Erling Haaland traf dabei nicht. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht dabei jedoch keine Kausalität. Trainer Lucien Favre muss vor dem Spiel gegen Lazio Rom auf vier Spieler verzichten. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Zorc bestreitet Abhängigkeit von Haaland

17 Tore in gerade einmal 14 Spielen erzielte Erling Haaland in dieser Saison für Borussia Dortmund. Beim 1:2 gegen Köln traf der Norweger nicht, prompt verloren die Westfalen, auch weil Haaland in der Schlussphase eine Großchance liegen ließ.

Dass der BVB zu abhängig von den Toren des Youngsters ist, glaubt Sportdirektor Michael Zorc derweil nicht. "Natürlich hilft uns das, wenn Erling für uns trifft", sagte Zorc in der Sport Bild und zog einen anderen Vergleich: "Bayern München ist auch so erfolgreich dank der vielen Tore von Robert Lewandowski."

Die Sport Bild hatte vorgerechnet, dass der BVB 92 Prozent der Spiele gewinnt, wenn Haaland trifft. Bleibt er ohne Tor, gewinnen die Borussen gerade einmal 40 Prozent.

BVB: Diese Spieler fehlen gegen Lazio

Insgesamt vier Spieler werden das womöglich vorentscheidende Spiel des BVB in der Gruppenphase der Champions League verpassen. Rechtsverteidiger Thomas Meunier (29) verletzte sich beim 1:2 gegen Köln an der Wade, Emre Can hatte zuletzt einen Schlag auf den Fuß bekommen.

Trainer Lucien Favre gab sich beim deutschen Nationalspieler auf der PK noch vorsichtig optimistisch ("Wir werden sehen"). Nun ist aber klar, dass es nicht reichen wird. Mit dabei ist dagegen Raphael Guerreiro, der seine Oberschenkelzerrung auskuriert hat.

Ausfallen werden außerdem Reinier (Corona) sowie der langzeitverletzte Marcel Schmelzer.

BVB: So kommt Borussia Dortmund ins Achtelfinale

Wer hätte nach dem 1:3 zum Auftakt in Rom gedacht, dass der BVB bereits am fünften Spieltag den Gruppensieg perfekt machen kann? Die Rechnung ist simpel, im Moment haben die Schwarz-Gelben neun Punkte auf dem Konto, die Italiener einen weniger.

Mit einem Sieg ist der BVB nicht nur eine Runde weiter, sondern sogar Gruppensieger, wodurch man im Achtelfinale auf einen Gruppenzweiten und damit einen vermeintlich leichteren Gegner treffen würde. Für den Einzug in die K.o.-Phase reicht aber auch ein Punkt, danach könnten die Dortmunder mit einem Sieg bei Zenit St. Petersburg dennoch aus eigener Kraft Gruppensieger werden.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause