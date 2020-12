BVB: Erling Haaland lobt den FC Bayern München

Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund hat den Bundesligarivalen FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt.

"Die Bayern sind derzeit die beste Mannschaft der Welt. Wir müssen versuchen, ein höheres Niveau zu erreichen und sie zu schlagen. Das werden wir mit aller Kraft versuchen", sagte der derzeit verletzte Haaland der Tuttosport und betonte, mit Dortmund Titel gewinnen zu wollen.

Haaland spielt seit vergangenem Winter für den BVB und landete mit seiner neuen Mannschaft in der vergangenen Saison auf Platz zwei. Zuletzt schlitterte der Klub aber in eine Krise, die nach einem 1:5 gegen den VfB Stuttgart in der Entlassung von Trainer Lucien Favre gipfelte. Am Montag wurde der bisherige Co-Trainer Edin Terzic als Interimsnachfolger vorgestellt.

Er soll Dortmund bis zum Sommer trainieren. Im Champions-League-Achtelfinale trifft er mit dem BVB auf den FC Sevilla, für Haaland der erste Schritt zur Erfüllung seines größten Ziels. "Die Champions League zu gewinnen, ist ein großer Traum", sagte er.

