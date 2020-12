BVB gegen VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Nach zwei Spielen ohne Sieg will der auf Platz fünf abgerutschte BVB in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Am 11. Spieltag geht es für die Borussia gegen den VfB Stuttgart. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen VfB Stuttgart heute im Liveticker: 1:1

0:1 Wamangituka (FE, 26.)

1:1 Reyna (39.)

46.: Weiter geht's! Beide Mannschaften gehen unverändert in den zweiten Durchgang!

Halbzeit: Stuttgart dagegen präsentiert sich frech und offensiv erfolgreich. Wie bereits in den ersten zehn Saisonspielen zeigt der VfB, dass er auch eine gut besetzte gegnerische Defensive auseinandernehmen kann. Einziges Manko beim Team von Pellegrino Matarazzo ist derzeit die Chancenverwertung, denn vor allem Wamangituka hatte einige Möglichkeiten für einen weiteren Treffer.

© imago images / Poolfoto

Halbzeit: Der BVB ist nach 45 Minuten zurück in einem Spiel, in dem er eigentlich schon deutlicher zurückliegen müsste. Die Gastgeber treten bisher offensiv sehr behäbig auf, das Fehlen von Erling Haaland nimmt der Borussia nahezu komplett ihre Schlagkraft im Angriff. Defensiv steht die Mannschaft von Lucien Favre sehr löchrig, nach dem eher mauen Erfolg in St. Petersburg scheint sich die Mannschaft nicht wirklich verbessert zu haben.

BVB gegen VfB: Dortmund im Glück mit 1:1 zur Pause

45.+1.: Dann ist Pause in Dortmund, mit einem 1:1 geht es in die Kabine!

45.: Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, eine Minute gibt es obendrauf.

43.: Wamangituka! Erneut nimmt der 21-Jährige gleich vier Gegenspieler von rechts kommend auseinander und zieht dann aus neun Metern rechter Position im Sechzehner ab. Bürki hat das kurze Eck nicht zu, wird aber von Akanji gerettet, der sich in den Schuss wirft.

42.: Die Stuttgarter werden sofort wieder deutlich aktiver, arbeiten aggressiv gegen den Ball und versuchen die Dortmunder wieder vom eigenen Kasten fernzuhalten. Ein Schock nach dem Ausgleich ist beim VfB nicht zu erkennen.

40.: Endo holt sich unterdessen gegen Akanji eine Gelbe Karte ab, der Japaner war an der Mittellinie deutlich zu spät gekommen. Zweite Verwarnung in der laufenden Spielzeit für ihn.

BVB gegen VfB: Reyna gleicht mit Traumtor aus!

39.: Toooooor! BORUSSIA DORTMUND - VfB Stuttgart 1:1! Und nahezu im Gegenzug gleicht der BVB aus! Guerreiro schickt Reyna exzellent von halbrechts mit einer Seitenverlagerung ans rechte Sechzehnereck, wo der US-Amerikaner den Ball mit links aus der Luft nimmt und aus 14 Metern oben links in die Maschen drischt. Dritter Saisontreffer für ihn.

37.: Sosa hat auf der linken Außenbahn erneut viel Raum zum Flanken, diesmal kommt Morey aber noch dazwischen und blockt zum Eckball. Der BVB steht defensiv weiter alles andere als sicher.

35.: Die Dortmunder gehen immerhin mal wieder ein wenig stärker in die Offensive, nach einer Guerreiro-Ecke von rechts kommt Hummels am langen Pfosten zum Kopfball. Dieser ist aber nicht druckvoll genug, Kobel springt im kurzen Eck hoch und packt sicher zu.

33.: Can versucht es ein wenig verzweifelt aus guten 30 Metern mit einem Distanzschuss, setzt seinen halbhohen Versuch aber deutlich links am Kasten vorbei.

31.: Die Dortmunder schwimmen! Gegen Akanji und Morey kann Coulibaly einfach vom rechten Sechzehnereck nach innen ziehen, die beiden Gegenspieler schauen wie Schaufensterpuppen nur zu. Der Franzose zieht dann aus neun Metern rechter Position flach ab, Bürki pariert unten rechts und lässt zu Klimowicz prallen. Der Argentinier hat die Riesenchance zum 2:0, setzt die Kugel aber aus fünf Metern über das Dortmunder Tor.

30.: Der Gegentreffer für den BVB fiel ausgerechnet in eine Phase, in der das Team von Lucien Favre so langsam in den Tritt zu kommen schien. Unabhängig davon verkaufen sich die Gäste bisher sehr sehr ordentlich und nutzen die Lücken, die ihnen die Dortmunder Defensive bietet, vor allem auf den Außenbahnen clever. Pellegrino Matarazzo coacht Lucien Favre bisher deutlich aus.

BVB gegen VfB: Wamangituka trifft per Elfmeter

28.: Mavropanos ist derweil wirder zurück auf dem Rasen - und hält gegen Reus ordentlich den Fuß drauf. Der 23-Jährige handelt sich dadurch seine zweite Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit ein.

26.: Tooooor! Borussia Dortmund - VFB STUTTGART 0:1! Wamangituka tritt an - und trifft! Der Kongolese schaut Bürki clever aus und schiebt unten links ein, sechster Saisontreffer für ihn.

26.: Auf der Gegenseite gibt es Elfmeter! Can packt gegen Klimowicz die Not-Grätsche aus und holt den Argentinier von den Beinen, die vierte Gelbe Karte in der laufenden Saison gibt es obendrauf.

25.: Schiedsrichter Dingert ist zum ersten Mal gefragt, denn Morey fällt im Luftduell mit Sosa am gegnerischen Elfmeterpunkt. Hummels hatte den Spanier mit einem langen Ball bedient, Sosa war in ihn hereingerauscht. Da hätte man auf den Punkt zeigen können.

23.: Mavropanos ist nach einem Zweikampf mit Morey links im Sechzehner liegen geblieben, der Grieche läuft nicht ganz rund und wird vom medizinischen Stab der Stuttgarter intensiv behandelt.

21.: Bellingham mit dem nächsten Abschluss! Der junge Engländer probiert es mit etwas Platz mal aus 22 Metern auf Höhe des linken Pfostens, sein Schuss fliegt aber knapp über das linke Lattenkreuz.

19.: Die Dortmunder wirken durch den Abseitstreffer ein wenig wacher, spielen offensiv deutlich besser und drücken die Stuttgarter zum ersten Mal in dieser Begegnung in die eigene Hälfte.

17.: Kurzer Jubel beim BVB - aber dann hebt Linienrichter Benedikt Kempkes die Fahne! Nach einem Doppelpass mit Bellingham ist Sancho am linken Fünfereck durch, der Engländer scheitert aber am herauseilenden Kobel. Bellingham schiebt den Nachschuss ins Netz, Sancho stand zuvor aber knapp im Abseits.

BVB gegen VfB: Stuttgart startet gefährlich

15.: Die Anfangsviertelstunde in Dortmund ist rum, bisher ist der Aufsteiger überraschenderweise die bessere Mannschaft. Die Dortmunder dagegen agieren wie bereits in den vergangenen Auftritten ohne Erling Haaland offensiv kopflos und nicht wirklich zielgerichtet. Lucien Favre scheint seiner Mannschaft weiterhin keine funktionierende Alternative für ein Offensivspiel ohne den Norweger aufzeigen zu können.

13.: Coulibaly! Wie verteidigt der BVB denn da? Wamangituka überläuft auf der rechten Seite erneut den zu hoch stehenden Guerreiro und spielt den Ball flach an den kurzen Pfosten, wo Hummels zu spät abbremst und Coulibaly so aus sieben Metern alleine zum Abschluss kommen lässt. Die Direktabnahme des Stuttgarters geht aber knapp links am Tor vorbei.

11.: Die Dortmunder schaffen es jetzt mal länger, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Offensiv nennenswerte Szenen entstehen daraus noch nicht, immerhin ist aber mal der Stuttgarter Offensivdrang gestoppt.

9.: Die Dortmunder wackeln in der Anfangsphase gewaltig, das von Stuttgart angekündigte Selbstbewusstsein bringen die Gäste bisher zu 100 Prozent auf den Rasen. Der BVB hat sich bisher noch nicht im gegnerischen Sechzehner angemeldet.

7.: Sosa! Der Kroate zirkelt den fälligen Freistoß in Richtung linkes Lattenkreuz, Bürki segelt aber los und verhindert den Einschlag.

6.: Gute Freistoßposition für den VfB! Wamangituka dribbelt sich stark von rechts in Richtung Sechzehner und legt dann zu Klimowicz, über Sosa gelangt der Ball zurück zum Kongolosen, der 20 Meter zentral vor dem Tor von Bellingham gelegt wird.

4.: Bürki packt zum ersten Mal zu! Endo zieht einfach mal aus 22 Metern rechter Position ab, weil er nicht angegriffen wird. Sein Flachschuss geht gefährlich in Richtung linkes Eck, dort ist aber Bürki zur Stelle und pariert den ersten Schuss.

3.: Den Stuttgarten gehören die Anfangsminuten, Sosa setzt sich erstmals gegen Morey auf der linken Seite durch. Der Außenverteidiger bringt seine Flanke in den Fünfer, findet dort aber keinen Abnehmer.

1.: Anpfiff - es geht los!

Vor Beginn:

Obwohl der VfB als Underdog in das Duell mit Schwarz-Gelb geht, ist Trainer Matarazzo von seiner Mannschaft überzeugt: "Wir haben vollen Respekt vor dem Gegner, sind aber auch voll von unseren eigenen Stärken überzeugt. Wir haben eine klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen und die wollen wir auch umsetzen. Wir wollen auch dieses Spiel mutig angehen." Schlüssel zum Erfolg wird auch Offensivspieler Silas Wamangituka sein, der mit sechs Treffern in elf Pflichtspielen der Top-Torschütze des VfB ist. Der Kongolese machte in der Vorwoche mit einem kontroversen Treffer gegen Werder Bremen auf sich aufmerksam, als er nicht ins leere Tor einschob, sondern bis zur Linie ging und wartete, bis Keeper Jiri Pavlenka zurückgeeilt war. Der 21-Jährige entschuldigte sich später dafür, wie seine Aktion bei Fans und Gegenspielern ankam.

Vor Beginn:

Tatsächlich stellen die Schwaben mit 19 Saisontreffern gemeinsam mit Leverkusen und Borussia Mönchengladbach die fünftbeste Offensive der Liga, der Aufsteiger hat in der laufenden Spielzeit erst zwei Spiele verloren und stand nie schlechter da als Platz 13 am 1. Spieltag. Pellegrino Matarazzo hat es geschafft, den Schwung aus einem guten Saisonendspurt mitzunehmen und schon ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen aufzubauen.

Vor Beginn:

Pellegrino Matarazzo tauscht dagegen nach dem 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen zweimal. Im Zentrum wird der gelbgesperrte Castro durch Förster ersetzt, ganz vorne startet außerdem Mateo Klimowicz gegen den Ex-Verein seines Vaters Diego. Er ersetzt Kalajdzic.

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park, das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichter Christian Dingert. An den Seitenlinien assistieren ihm Benedikt Kempkes und Timo Gerach. Vierter Offizieler ist Mark Borsch. Deniz Aytekin bedient die Video-Monitore in Köln.

Die Aufstellungen:

BVB : Bürki - Can, Hummels, Akanji - Morey, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Sancho, Reyna - Reus

: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Morey, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Sancho, Reyna - Reus Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf, - Wamangituka, W. Endo, Mangala, Sosa - P. Förster, Coulibaly - Klimowicz

Vor Beginn:

Den VfB sieht Favre als Gegner mit "richtig Power im Spiel nach vorne" und mit "viel Durchschlagskraft". Nachdem der BVB unter der Woche den Gruppensieg in der Champions League sicherstellen konnte, hofft Sportdirektor Michael Zorc nun auch auf eine Rückkehr des Erfolgs in der Liga: "Das ist auch unser Anspruch." Auf eine 1:2-Pleite gegen Köln folgte zuletzt ein 1:1 in Frankfurt.

Vor Beginn:

Beim BVB gibt es in personeller Hinsicht wieder einmal zahlreiche Fragezeichen: "Zu Hummels und Hazard kann ich gerade noch nicht viel sagen, ich werde die Jungs gleich vor dem Training wiedersehen und dann schauen wir", sagte Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Zumindest im Falle von Hummels steht einem Einsatz wohl nichts im Wege. Fehlen werden hingegen unter anderem Akanji, Dahoud, Delaney, Haaland und Meunier.

Vor Beginn:

Dementsprechend wächst der Druck auf Trainer Lucien Favre. Sportdirektor Michael Zorc sagte unter der Woche: "Wir haben jetzt noch vier Spiele vor Weihnachten vor der Brust. Marco Reus hat gesagt, dass wir alle gewinnen wollen. Das ist auch unser Anspruch. Die Stimmung ist nach wie vor gut." Vor Aufsteiger Stuttgart hat Trainer Favre dennoch Respekt: "Stuttgart bringt richtig Power im Spiel nach vorne mit, sie haben viel Durchschlagskraft."

© imago images/ActionPictures

Vor Beginn:

Wettbewerbsübergreifend gelang dem BVB unter der Woche bei Zenit der erste Sieg nach zuletzt drei erfolglosen Partien in Serie, in der Bundesliga wartet die Borussia bereits seit zwei Spieltagen auf einen Erfolg. Zu wenig für die heutigen Gastgeber, die nun schon vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München liegen.

Vor Beginn:

Enttäuschung gegen Überraschung? Zumindest mit Abstrichen könnten beide Worte symbolisch für die heutige Begegnung stehen. Während die Dortmunder in der Liga zuletzt strauchelten, schnuppert Aufsteiger Stuttgart sogar an den Europapokal-Plätzen. Auf in eines der spannendsten Matchups des heutigen Nachmittags!

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park, das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichter Christian Dingert. An den Seitenlinien assistieren ihm Benedikt Kempkes und Timo Gerach. Vierter Offizieler ist Mark Borsch. Deniz Aytekin bedient die Video-Monitore in Köln.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur heutigen Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart im Rahmen des 11. Bundesliga-Spieltags.

BVB gegen VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt sind die Samstagsspiele der Bundesliga - und damit auch die Partie BVB gegen VfB - nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei Sky zu sehen. Ab 14 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Pay-TV-Sender.

Ab 15.15 Uhr habt Ihr dann die Wahl zwischen der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit allen Spielen des Nachmittags sowie dem Einzelspiel Dortmund vs. Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit Kommentator Martin Groß. Neben der Übertragung im TV könnt Ihr auch im Livestream via Sky Go dabei sein.

Bereits 40 Minute nach Spielende könnt Ihr zudem auf DAZN auf die Highlights sämtlicher Partien zugreifen. Der Streamingdienst bietet zudem jede Menge Live-Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 an. Das Angebot gibt es im ersten Monat sogar kostenlos.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Der BVB ist auf Platz fünf abgerutscht, der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern beträgt allerdings erst vier Zähler. Mit Spielen gegen Stuttgart, Bremen und Union bietet sich bis zur kurzen Winterpause eine gute Möglichkeit, Boden in der Tabelle gutzumachen.