BVB: Vertragsverlängerung von Reyna zum 18. Geburtstag wohl fix - Gehalt verdreifachtg?

Borussia Dortmund hat seinem Geburtstagskind Giovanni Reyna an dessen 18. Geburtstag das passende Geschenk gemacht. Wie der kicker berichtet, hat sich der 2021 auslaufende Vertrag des frischgebackenen US-Nationalspielers automatisch um drei Jahre bis 2024 verlängert.

Laut Bild-Zeitung soll sich sein Gehalt auf rund 2,5 Millionen Euro verdreifachen. Reyna hat seit Mitte September insgesamt zwölf Spiele für den BVB bestritten und kam dabei auf zwei Tore sowie fünf Vorlagen.

Unter BVB-Trainer Lucien Favre wurde er zum Stammspieler. Am Donnerstag gab er sein Länderspieldebüt für die USA. Beim 0:0 in Swansea gegen Gastgeber Wales stand Reyna in der Startelf und holte sich gleich ein Sonderlob von Trainer Gregg Berhalter ab.

Gio hat zeitweise echte Qualität gezeigt", sagte Berhalter, dem besonders die Dribblings, das Positionsspiel und die Beweglichkeit des BVB-Youngsters imponiert hatten: "Da debütierte ein 17-jähriger, aber das sah nicht so aus", ergänzte er.