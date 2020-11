FC Schalke 04: Kapitän Omar Mascarell ist geblieben, um zu kämpfen

Hinter Schalke 04 liegt ein unterirdischer Saisonstart. Kapitän Omar Mascarell bereut trotzdem nicht, den Königsblauen treu geblieben zu sein und glaubt an einen positiven Ausgang der aktuellen Spielzeit.

"Wir sind in einer schwierigen Situation. Unser Start war schlecht, aber wir sind eine gute Mannschaft mit viel Qualität. Jetzt müssen wir noch die Mentalität in die Mannschaft bringen, dann bin ich guter Dinge", sagt der spanische Mittelfeldspieler in einem Interview, das am Mittwoch auch in Teilen auf seinen Social-Media-Kanälen erscheinen wird.

Die Königsblauen stehen nach sieben Bundesliga-Spieltagen mit nur drei Punkten auf Platz 17. Es ist der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Mascarell hätte es einfacher haben können. Vor ein paar Wochen bestand für den 27-Jährigen mehr als nur eine Möglichkeit auf einen Wechsel.

S04: Mascarell entschied sich gegen Last-Minute-Wechsel

Nach Informationen von SPOX und Goal hatten mehrere Vertreter aus der Bundesliga und anderen europäischen Ligen Kontakt zu Schalke aufgenommen, um den Rechtsfuß zu verpflichten. Allen voran Hertha BSC warb bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober um seine Dienste.

Obwohl die Schalker aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation nicht von einem Verkauf abgeneigt schienen, war für Mascarell eine "Flucht" aus Gelsenkirchen keine Option.

Mascarell: "Schalke der Verein, bei dem ich sein möchte"

"Schalke ist der Verein, bei dem ich sein und bleiben möchte", sagt er. "Ich liebe den Verein und die Fans. Es macht mich sehr stolz und glücklich, diese Mannschaft als Kapitän auf den Platz zu führen." Die Verantwortung sei zwar "riesig", aber: "Ich will unbedingt zeigen, dass ich der richtige Mann für dieses Amt bin".

Der bei Real Madrid ausgebildete Rechtsfuß war 2018 für zehn Millionen Euro zu den Knappen gewechselt. Zuvor hatte er zwei Jahre lang bei Eintracht Frankfurt gespielt und den DFB-Pokal gewonnen. Bei S04 steht Mascarell noch bis 2022 unter Vertrag.

Omar Mascarell im Steckbrief