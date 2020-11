Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen heute im Liveticker

Der VfL Wolfsburg empfängt am heutigen Freitagabend zum Auftakt des 9. Bundesliga-Spieltags den SV Werder Bremen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gewannen die Wölfe am 7. Juni in Bremen knapp mit 1:0. Aus den letzten fünf Duellen konnte Werder aber gleich drei gewinnen.

Vor Beginn: Nach der hauchdünnen Klassenerhalt im vergangenen Jahr hat Werder einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt und von acht Spielen erst ein einziges verloren. Am vergangenen Wochenende gab es sogar einen Punktgewinn gegen die Bayern. Wolfsburg ist gar noch ungeschlagen, als einzige Mannschaft in der Liga.

Vor Beginn: Gespielt wird in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg, allerdings nicht vor Zuschauern. Anstoß ist um 20.30 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Dingert.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen am 9. Bundesliga-Spieltag.

Wolfsburg - Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Steffen, Mehmedi, Brekalo - Weghorst

Bremen: Pavlenka - Groß, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Bittencourt, Rashica - Sargent

Wolfsburg gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

