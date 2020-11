VfB Stuttgart - FC Bayern: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der FC Bayern ist am 9. Spieltag der Bundesliga beim VfB Stuttgart zu Gast. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV und Liveticker verfolgen könnt.

VfB Stuttgart - FC Bayern: Datum, Anstoß, Austragungsort

Am heutigen Samstag (28. November) empfängt der VfB Stuttgart den amtierenden Meister aus München in der Mercedes-Benz-Arena.

Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

VfB Stuttgart - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Partie der Münchener bei den Schwaben liegen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel in zwei Varianten ein. Option eins: VfB - FCB als Teil der großen Samstagskonferenz auf Sky Sport 1 HD, parallel ist auch der BVB zu Hause gegen den 1. FC Köln gefordert. Hier startet die Übertragung mit der Vorberichterstattung um 14 Uhr. Option zwei: Die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD. Hier startet die Übertragung um 15.15 Uhr.

Außerdem gibt es alle Sky-Partien auch im Livestream zu sehen. Für Kunden via Sky Go, für Nicht-Kunden via Sky Ticket.

FC Bayern zu Gast beim VfB: Voraussichtliche Aufstellungen

Bis auf die Langzeitverletzten kann Hansi Flick aus den Vollen schöpfen, in Anbetracht der CL-Belastungen könnte er aber einige Rotationen vornehmen. Der VfB muss dahingegen auf Stürmer Nicolas Gonzalez verzichten, der sich gegen Hoffenheim einen Innenbandanriss im Knie zugezogen hatte

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, W. Endo, Mangala, Coulibaly - Didavi, Castro - Kalajdzic

Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, W. Endo, Mangala, Coulibaly - Didavi, Castro - Kalajdzic FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

VfB Stuttgart glaubt an "kleine Chance" gegen Bayern

Ein Punktgewinn gegen den Rekordmeister wäre ein großer Erfolg für den VfB, Trainer Pellegrino Matarazzo glaubt zumindest an eine "kleine Chance" seines Teams. "Wir glauben vielleicht, dass wir auch eine kleine Chance haben, das ist wichtig", sagte er am Donnerstag.

So oder so will er das Glück im Angriff suchen und "versuchen, so lange wie möglich unseren Fußball zu spielen". Für viele Spieler "ist es das erste Spiel gegen Bayern und insofern auch ein Stück weit etwas Besonderes", betonte Matarazzo.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der FC Bayern liegt nach acht Spieltagen zwar an der Spitze, spürt den Atem der Verfolger aber im Nacken. Bei einem Patzer könnten der BVB, Leverkusen und unter Umständen sogar RB Leipzig vorbeiziehen. Beim Aufsteiger aus Stuttgart kann die bisherige Saison derweil als Erfolg verbucht werden, Platz acht ist eine starke Platzierung.