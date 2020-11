Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Bundesliga stehen sich heute Abend die TSG Hoffenheim und Union Berlin gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Ihr wollt lieber Bewegtbilder sehen? Dann sichert Euch hier den Gratismonat bei DAZN und genießt das Montagsspiel der Bundesliga!

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Union Berlin heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: "Fußball bleibt ein Fehlerspiel und in den letzten Partien haben wir wenig Fehler gemacht. Daran gilt es anzuknüpfen", erklärte Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz, während Christian Gentner den Gegner lobte: "Die TSG hat viel Ruhe am Ball, eine gute Geschwindigkeit im Offensivspiel und eine hohe individuelle Qualität."

Vor Beginn: Hoffenheim und Union trafen bisher lediglich zweimal aufeinander. Beide Duelle fanden in der Vorsaison statt und, die TSG gewann jeweils ohne Gegentor. Union würde mit einem Punktgewinn im Kraichgau den aktuellen Vereinsrekord ausbauen und erstmals in seiner kurzen Bundesliga-Geschichte in fünf aufeinanderfolgenden Partien ungeschlagen bleiben.

Vor Beginn: Los geht es um 20.30 Uhr in der Hoffenheimer PreZero-Arena. Zuschauer sind im November im gesamten Profifußball keine zugelassen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Gastspiel von Union Berlin bei der TSG Hoffenheim. In Sinsheim wird heute der 6. Spieltag in der Bundesliga beschlossen.

Hoffenheim gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

Die Partie Hoffenheim gegen Union ist wie alle Montagsspiele der laufenden Bundesligasaison live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst geht um 20.15 Uhr mit folgendem Team auf Sendung:

Moderator Tobi Wahnschaffe

Kommentator Uli Hebel

Experte Sebastian Kneißl

TSG Hoffenheim vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheims Toptorjäger Kramaric fehlt weiterhin mit Trainingsrückstand. Mit Geiger, Gacinovic und Bruun Larsen stehen Altenativen parat. Aufseiten der Berliner ist der Einsatz von Trimmel noch fraglich.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Skov - Samassekou - Rudy, Grillitsch - Baumgartner - Dabbur, Adamyan

Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Skov - Samassekou - Rudy, Grillitsch - Baumgartner - Dabbur, Adamyan Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Andrich, Gentner - Becker, Bülter - Pohjanpalo, Kruse

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Die direkten Tabellennachbarn Hoffenheim und Union stehen auf den Plätzen elf und zwölf der Tabelle. Union kann mit einem Sieg an den Kraichgauern vorbeiziehen.