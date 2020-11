SC Freiburg: Vincenzo Grifo sagte als 18-Jähriger Lazio Rom ab

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hat über seinen Traum von einem Wechsel in die Serie A gesprochen und verriet dabei, einst Lazio Rom eine Absage erteilt zu haben. Demnach hatte der Klub dem damals 18-jährigen Mittelfeldspieler ein Angebot unterbreitet, doch Grifo entschied sich für die TSG Hoffenheim.

"Ich bin stolz darauf, Italiener zu sein, und ich möchte eines Tages in der Serie A spielen. Aber ich bin 27, ich muss rational sein, ich kann mich nur für eine echte Chance verändern", betonte der italienische Nationalspieler in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Grifo führte aus: "Ich hätte mit 18 zu Lazio gehen können, Tare (damaliger und heutiger Sportdirektor; d. Red.) wollte mich um jeden Preis unter Vertrag nehmen. Zusammen mit meinen Verwandten beschlossen wir, dass es besser ist, nah bei meiner Familie zu bleiben."

Stattdessen zog es den Rechtsfuß, der damals in der U19 des Karlsruher SC spielte, in den Kraichgau. "Es war das erste Mal, dass ich von zuhause wegging, und wir zogen in das nahe gelegene Hoffenheim", erinnerte sich Grifo.

Im vergangenen Jahr wechselte Grifo bereits zum dritten Mal nach Freiburg, nachdem er in Hoffenheim auch im zweiten Anlauf nicht sein Glück gefunden hatte. Wie er nun verriet, hätte er auch die Möglichkeit gehabt, in die Serie A zu wechseln. So lag Grifo auch ein Angebot der AC Florenz vor.

Vincenzo Grifo zog Freiburg der Fiorentina vor

"Es war ein interessantes Angebot, aber während ich darüber nachdachte, hat der Klub Franck Ribéry und Kevin-Prince Boateng verpflichtet. Zu diesem Zeitpunkt war es besser, in Deutschland zu bleiben", erklärte der Deutsch-Italiener. Bei seinen Entscheidungen sei es ihm zudem nie um Geld gegangen.

"Am Anfang bedauerte ich meine Wahl, weil die Dinge nicht so liefen, wie ich es erwartet hatte. Zum Glück habe ich in Freiburg das richtige Umfeld gefunden", gab Grifo zu. Sein großes Ziel bleibt derweil die Europameisterschaft im kommenden Jahr mit der Squadra Azzurra: "Ich hoffe, dass ich es verdiene, nominiert zu werden."

Zuletzt konnte sich Grifo empfehlen. So gelang dem 27-Jährigen im Testspiel gegen Estland ein Doppelpack beim 4:0-Sieg der Italiener. In der Bundesliga kommt er derweil auf zwei Tore und zwei Vorlagen in sieben Spielen.