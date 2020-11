Bundesliga: SC Freiburg finanziert Bolzplatz mit Sondertrikot

Der SC Freiburg hat ein Sondertrikot mit dem Aufdruck "Bolzplatz Förderer" veröffentlicht. Die Breisgauer wollen mit den Erlösen einen Bolzplatz am Freiburger Seepark sanieren.

Der Bolzplatz am Seepark ist sehr beliebt in der Stadt. "Gemeinsam mit der Stadt Freiburg wird nicht nur der Belag saniert, sondern der vorhandene Platz umgestaltet und nachhaltig aufgewertet", heißt es in der Mitteilung des Bundesligisten.

Das Vorhaben wurde bereits 2018/19 unter dem Motto "Breite stärken. Spitze fördern. Verantwortlich handeln." vom SC-Förderverein "Freiburger Fußballschule" ins Leben gerufen. Das Trikot kostet ohne Beflockung 79,95 Euro.

Für den guten Zweck machten der Freiburger Hauptsponsor Schwarzwaldmilch und Ärmelsponsor ROSE Bikes GmbH Platz für die Schriftzüge "Bolzplatz Förderer" und "SC Freiburg - mehr als Fußball".

© shop.scfreiburg.com

Als besonderes Highlight sind auf der Brust die Namen der Förderverein-Mitglieder in weiß auf grauem Hintergrund verewigt.