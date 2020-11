RB Leipzig, News und Gerüchte: Boss Olivier Mintzlaff schließt Mega-Transfers aus

Auch vor RB Leipzig macht die Corona-Pandemie nicht Halt, laut Boss Olivier Mintzlaff habe es deutlich weniger Einnahmen gegeben. Mintzlaff schloss zudem Mega-Transfers aus, auch wenn Spieler wie Timo Werner teuer verkauft werden. Hier gibt es aktuelle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: Mintzlaff warnt vor Corona-Unterbrechung

Die Corona-Pandemie bestimmt weiter das Leben in Deutschland, auch die Fußball-Klubs müssen sich damit auseinandersetzen. Von einer Unterbrechung ist zwar noch nicht die Rede, aber sollte sie kommen, hätte dies laut Leipzig-Boss Olivier Mintzlaff verheerende Auswirkungen.

"Die Folge wäre eine massive Reduktion der TV-Einnahmen, die etliche Klubs in eine wirtschaftliche Schieflage brächte", warnte Mintzlaff im kicker. "Das würde den deutschen Fußball ordentlich durcheinanderwirbeln."

Auch so werden die Bundesliga-Klubs große Verluste einfahren, auch die Roten Bullen wurden davon laut Mintzlaff nicht verschont. "Wir planen im Kalenderjahr 2020 mit Mindereinnahmen von etwa 30 Millionen Euro und kalkulieren in unserer Budgetplanung für 2021 mit einer ähnlichen Größenordnung", sagte Mintzlaff. "Das beschränkt uns in der Umsetzung unserer ursprünglichen Planungen."

RB Leipzig: Mintzlaff schließt Mega-Transfers aus

Durch den Verkauf von Timo Werner erschlossen die Leipziger aber andere Geldquellen, der Nationalstürmer brachte den Sachsen rund 53 Millionen Euro ein, ein echter Ersatz konnte jedoch nicht verpflichtet werden.

"Wir sehen uns zwar nicht als Verkaufsklub, aber dennoch sind Transfers für uns eine Einnahmequelle. Timo Werner eins zu eins zu ersetzen, hätte mindestens 50 Millionen Euro gekostet. Das Geld haben wir nicht", beteuerte Mintzlaff.

Der Königstransfer der Sachsen in diesem Sommer war die Verpflichtung des Norwegers Alexander Sörloth. Der Stürmer kam für 20 Millionen Euro von Crystal Palace, wartet aber weiter auf sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber.

RB Leipzig: Lazar Samardzic siezt Julian Nagelsmann

Gerade einmal eine halbe Million kostete dagegen der hochtalentierte Lazar Samardzic, der im Sommer von Hertha BSC an den Cottaweg wechselte. Der 18-Jährige gilt als eines der größten Talente Deutschlands und durfte immerhin schon zweimal in der Bundesliga ran.

Gegen Gladbach stand der Mittelfeldmann sogar in der Startelf und war laut eigener Aussage im Interview mit dem Sportbuzzer unglaublich nervös. Erst in der Kabine habe ich gesehen, dass er mich von Anfang an bringen wird. Da hatte ich natürlich einen Puls von 180. Gott sei Dank konnte ich die Nervosität nach ein paar Minuten ablegen und war gut im Spiel drin."

Der Youngster zeigte sich überdies voll des Lobes für Julian Nagelsmann, der für ihn mehr als nur ein Trainer ist: "Die Zusammenarbeit mit ihm macht mir sehr viel Freude, man kann auch mal über andere Themen als nur Fußball sprechen." Samardzic verriet auch, dass er seinen Coach weiterhin sieze, auch wenn dieser erst 33 Jahre alt ist. "Er ist trotz seines jungen Alters immerhin 15 Jahre älter als ich", lautete die Erklärung des Youngsters.

