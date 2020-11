Bundesliga live: Mainz 05 - TSG Hoffenheim heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen zum Abschluss des 9. Spieltags der FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim aufeinander. Wann und wo Ihr diese Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Um alle Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen, sichert Euch hier Euren DAZN-Gratismonat!

Bundesliga, Mainz gegen Hoffenheim: Anpfiff und Spielstätte

Der FSV Mainz 05 empfängt seine Gäste aus Sinsheim heute in der Mainzer Opel Arena, angepfiffen wird dort um 18 Uhr.

Bundesliga live: Mainz 05 - TSG Hoffenheim heute im TV und Livestream

Live und in voller Länge wird die heutige Partie zwischen Mainz und Hoffenheim nur bei Sky ausgestrahlt. Los geht es schon eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn mit der Vorberichterstattung, Kommentator für den Abend ist Jonas Friedrich.

Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an, den Ihr via Sky Go auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten empfangen könnt.

Die Highlights zur Begegnung könnt Ihr Euch übrigens bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst hat darüber hinaus Liveübertragungen aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga im Programm. Testen könnt Ihr das Ganze hier kostenlos, ein Abo kostet 11,99 Euro monatlich oder 119, 99 Euro jährlich.

Bundesliga: Mainz gegen Hoffenheim im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Sky-Abo besitzt, könnt Ihr die Begegnung auch mit unserem Liveticker verfolgen. Hier geht es zur Übersicht mit allen Liveevents, hier zum Ticker für Mainz gegen Hoffenheim.

Bundesliga, 9. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Heim Ergebnis Auswärts VfL Wolfsburg 5:3 Werder Bremen VfB Stuttgart 1:3 Bayern München FC Augsburg 1:1 SC Freiburg Union Berlin 3:3 Eintracht Frankfurt RB Leipzig 2:1 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 1:2 1. FC Köln

Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen von Mainz 05 und TSG Hoffenheim

So könnten Jan-Moritz Lichte und Sebastian Hoeneß ihre Mannschaften aufs Feld schicken:

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhate - Öztunali, Latza, Barreiro, Brosinski - Boetius, Quaison - Mateta

Zentner - St. Juste, Hack, Niakhate - Öztunali, Latza, Barreiro, Brosinski - Boetius, Quaison - Mateta TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Skov - Samassekou - Rudy, Geiger - Kramaric - Baumgartner, Dabbur

Bundesliga live: Zahlen und Fakten zu Mainz und Hoffenheim

Das sind die Zahlen und Fakten rund ums Spiel:

Der FSV Mainz 05 hatte einen gebrauchten Saisonstart, am vergangenen Sonntag gab es gegen Freiburg den ersten Sieg der Spielzeit.

Für Hoffenheim lief es nicht viel besser, seit sechs Partien konnten die Sinsheimer nicht mehr gewinnen.

In der Vorsaison siegte jeweils das Auswärtsteam.

Bundesliga, 9. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mainz 05 befindet sich nach acht Spieltagen mitten im Abstiegskampf, von dem allerdings auch die TSG Hoffenheim nicht allzu weit entfernt ist.