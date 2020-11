"Lucien Favre muss offensiv spielen": Matthäus fordert Sancho in der Startelf gegen Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) hat von Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ein mutiges Spiel gegen Bayern München (18.30 Uhr im LIVETICKER) gefordert: Jadon Sancho müsse in der Startelf stehen.

"Wenn Favre seinen Bayern-Fluch endlich beenden will, muss er offensiv spielen", sagte Matthäus, der derzeit als Sky-Experte tätig ist. "Ich wünsche mir, dass er diesmal Spieler wie Jadon Sancho nicht erst in der zweiten Halbzeit bringt." Spieler dieses Kalibers "dürfen in einem solchen Spiel einfach nicht auf der Bank sitzen."

Beim 0:1 gegen die Bayern (die Highlights im Video) am 26. Mai war Sancho erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Dortmund sei "nicht auf dem Niveau des FC Bayern", erklärte Matthäus, aber es handle sich um ein wichtiges Spiel für Favre: "Wenn der BVB wieder verlieren sollte, heißt es: Schon wieder hat Favre in einem großen Spiel den Kürzeren gezogen." RB Salzburg sei beim 2:6 gegen die Bayern unter der Woche nach einer Stunde "die Kraft ausgegangen. Das dürfte Dortmund nicht passieren."

Die BVB-Abwehr habe sich zuletzt gesteigert, das Team habe gegen Brügge in der Champions League eine "gute Balance" gezeigt: "Wenn diese Balance stimmt, hat man an einem guten Tag auch mal die Chance, gegen Bayern München zu gewinnen." Dennoch sei der Rekordmeister Favorit: "Wenn Bayern nicht patzt, hat keine andere Mannschaft eine Chance."

