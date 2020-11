Hertha BSC - Ex-Trainer Mickael Landreau über Matteo Guendouzi: "Schwer zu trainieren"

Mickael Landreau hat Matteo Guendouzi als einen schwer zu trainierenden Spieler beschrieben. Landreau hatte den Hertha-Profi zuvor beim FC Lorient unter seinen Fittichen.

"Er hat mich sehr geärgert. Er ist sehr schwer zu trainieren", sagte er gegenüber Canal+. Landreau war von 2017 bis 2019 Trainer von Lorient. Guendouzi verließ den Klub 2018 in Richtung Arsenal.

"Manche Verhaltensmuster in einer Gruppe sind bei ihm manchmal sehr hart. Aber so ist er", sagte Landreau. Der ehemalige Keeper attestierte dem Franzosen ein "übergroßes Ego, das er aber braucht. Er will im Scheinwerferlicht stehen und vorangehen." Dies sei besonders für Teamkollegen schwierig.

"Sie müssen ihn akzeptieren, wie er ist, weil er tagtäglicher Schmerz ist. Auf der anderen Seite ist er unglaublich talentiert", erklärte Landreau.

Guendouzi steht insgesamt noch zwei Jahre beim FC Arsenal unter Vertrag. In dieser Saison ist er an Hertha BSC ausgeliehen.