FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Trio nach angeblicher Respektlosigkeit gegen Baum vor Suspendierung

Auf Schalke brodelt es abermals: der technische Direktor Michael Reschke steht vor dem Aus, dazu kam es wohl in der Halbzeit beim Spiel gegen Wolfsburg zu einem weiteren Eklat. Im Falle eines Abstiegs würden die meisten Spielerverträge ihre Gültigkeit behalten. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04: Stambouli, Harit und Bentaleb droht Suspendierung

Auf Schalke kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach dem Bericht über den Trainingszoff zwischen Co-Trainer Naldo und Stürmer Vedad Ibisevic berichtet Sky nun, dass es schon in der Halbzeit bei der Niederlage gegen Wolfsburg (0:2) gekracht haben soll.

Dabei sollen sich gleich drei Spieler respektlos gegenüber Trainer Manuel Baum verhalten haben. Was im Detail vorgefallen war, war zunächst nicht bekannt, wohl aber die Namen. Es soll sich um Amine Harit, Benjamin Stambouli sowie Nabil Bentaleb gehandelt haben.

Im ersten Schritt wurde das Trio am Sonntag vom Training ausgeschlossen, eine längerfristige Suspendierung sei denkbar, heißt es in dem betreffenden Sky-Bericht. Während besonders der Name Stambouli überrascht, weil er auf Schalke seit Jahren als Identifikationsfigur gilt, sind Undiszipliniertheiten bei Bentaleb und Harit nichts Neues.

Gerade um Harit gab es am Wochenende weiteren Ärger, der Mittelfeldspieler würdigte bei seiner Auswechslung Trainer Baum keines Blickes und marschierte umgehend in die Kabine. Nun muss der Marokkaner zum Rapport und sich erklären.

Schalke: Alle Profis mit Verträgen für 2. Liga

Langsam muss auf Schalke auch die Frage gestellt werden, wer Teil des Teams bei einem Abstieg wäre. Laut Informationen der Bild sind alle Verträge, die unter Jochen Schneider (im Amt seit März 2019) abgeschlossen wurden, auch für die 2. Liga gültig.

Auch Omar Mascarell und Ralf Fährmann wären gebunden, sie sollen dann weiterhin mehr als 2,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Drei Spieler wären im Falle eines Abstiegs aber weg, weil ihre Verträge auslaufen: Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski.

Schalke: Diese Statistik macht Hoffnung

Saisonübergreifend sind die Schalker nun seit 24 Bundesligaspielen ohne Sieg, nur Tasmania Berlin wartete einmal länger auf drei Punkte. Königsblau ist inzwischen Letzter, was könnte also noch Hoffnung machen? Die Statistik!

In den vergangenen 20 Jahren stiegen nur neun Teams ab, die nach acht Spieltagen die Rote Laterne in der Hand hielten. Zuletzt stieg 2018/19 Fortuna Düsseldorf nicht ab, obwohl sie nach acht Spielen 18. waren.

Die längsten Sieglos-Serien in der Bundesliga © imago images / Nordphoto 1/12 Schalke 04 ist nach dem 1:1 gegen Stuttgart seit 22 Spielen ohne Bundesliga-Sieg. In der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse ist nur eine Mannschaft noch länger ohne drei Punkte gewesen. SPOX zeigt die längsten Durststrecken in der Bundesliga. © imago images / kicker 2/12 FORTUNA DÜSSELDORF | 19 Spiele ohne Sieg | Von 23.11.1991 bis 09.05.1992 © imago images / WEREK 3/12 HERTHA BSC | 19 Spiele ohne Sieg | Von 02.04.1983 bis 14.10.1990 © imago images / Ferdi Hartung 4/12 1. FC SAARBRÜCKEN | 19 Spiele ohne Sieg | Von 21.01.1979 bis 08.09.1985 © imago images / Ferdi Hartung 5/12 TSV 1860 München | 19 Spiele ohne Sieg | Von 11.04.1970 bis 05.11.1977 © imago images / Werner Otto 6/12 ALEMANNIA AACHEN | 19 Spiele ohne Sieg | Von 05.12.1969 bis 30.04.1970 © imago images / Sven Simon 7/12 1. FC NÜRNBERG | 20 Spiele ohne Sieg | Von 07.10.2018 bis 17.03.2019 © imago images / Eibner 8/12 1. FC KAISERSLAUTERN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 30.11.2011 bis 14.04.2012 © imago images / Rust 9/12 DYNAMO DRESDEN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 22.10.1994 bis 12.05.1995 © imago images / WEREK 10/12 BLAU-WEISS 90 BERLIN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 03.09.1986 bis 24.04.1987 © imago images / Sven Simon 11/12 FC SCHALKE 04 | 22 Spiele ohne Sieg | Seit 25.01.2019 © imago images / Horstmüller 12/12 TASMANIA BERLIN | 31 Spiele ohne Sieg | Von 21.08.1965 bis 14.05.1966

Schalke: Michael Reschke wohl vor dem Aus

Zieht die Misere auf Schalke Konsequenzen nach sich? Laut Informationen von SPOX und Goal hat der Technische Direktor Michael Reschke keine Zukunft mehr am Berger Feld.

Grund soll vor allem das angespannte Verhältnis mit Sportvorstand Jochen Schneider sein. Der Verein wollte die Trennung auf Nachfrage aber nicht bestätigen. Hier gibt es alle Infos zur möglichen Trennung von Michael Reschke.

