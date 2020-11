Bundesliga: DFL terminiert die Spieltage 13 bis 15

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 13 bis 15 terminiert. Damit stehen nun die Ansetzungen vor Weihnachten und die ersten Spiele im Jahr 2021 fest.

Beim letzten Durchgang 2020 bestreitet der FC Bayern das Topspiel am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen (18. Dezember ab 18.30 Uhr). Einen Tag später beschließt die Begegnung VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart das Bundesliga-Jahr.

Wenige Tage vor Weihnachten wird die 2. Runde des DFB-Pokals abgehalten, ehe die Teams eine kurze Pause haben. Der 14. Spieltag beginnt dann am Samstag, den 2. Januar.

Damit gibt es an diesem kein Freitagsspiel. Stattdessen wird es am Samstag ein spätes Spiel um 20.30 Uhr (VfB Stuttgart vs. RB Leipzig) geben.

Das erste Freitagsspiel im Jahr 2021 wird die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern sein. Zudem gastiert am 15. Spieltag der BVB zum Topspiel bei RB Leipzig.

Bundesliga: 13. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 18.12.

20:30 Union Berlin Borussia Dortmund 19.12.

15:30 RB Leipzig 1. FC Köln 19.12.

15:30 Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 19.12.

15:30 Schalke 04 Arminia Bielefeld 19.12.

15:30 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 19.12.

15:30 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 19.12.

18:30 Bayer Leverkusen Bayern München 20.12.

15:30 SC Freiburg Hertha BSC 20.12.

18:00 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart

Bundesliga: 14. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 02.01.

15:30 1899 Hoffenheim SC Freiburg 02.01.

15:30 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 02.01.

15:30 1. FC Köln FC Augsburg 02.01.

15:30 Werder Bremen Union Berlin 02.01.

15:30 Arminia Bielefeld Mönchengladbach 02.01.

18:30 Hertha BSC Schalke 04 02.01.

20:30 VfB Stuttgart RB Leipzig 03.01.

15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 03.01.

18:00 Bayern München 1. FSV Mainz 05

Bundesliga: 15. Spieltag