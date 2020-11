BVB: Der Spielplan und die Termine von Borussia Dortmund bis zur Winterpause

DIe letzte LÄnderspielpause des Jahres ermöglicht den Klubs und ihren nichtnominierten Spielern eine kurze Verschnaufpause. Doch wie geht es danach weiter? Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Spiele und Termine des BVB bis zur Winterpause.

Hol Dir den kostenlosen Probemonat von DAZN, um bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights des BVB sehen zu können!

BVB-Spielplan: Daten und Termine

Die zweiwöchige Länderspielpause ist für den BVB nur ein letztes kurzes Duchatmen, bevor noch einmal zehn (!) Spiele bis zur kurzen Winterpause anstehen.

Los geht es für die Schwarzgelben wieder am Samstag, den 21. November, in der Bundesliga mit dem Spiel gegen Hertha BSC. Danach ist der Kalender aufgrund der Teilnahme an mehreren Wettbewerben extrem dicht. Der BVB muss dann alle drei Tage in der Bundesliga, Champions League oder im DFB-Pokal ran.

Wenige Tage nach dem 8. Spieltag empfängt man in der Champions-League-Gruppe den FC Brügge. Am 8. Dezember wird die Gruppenphase mit dem Duell gegen Zenit St. Petersburg beendet. Am 22. Dezember findet gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum Abschluss des Jahres dann noch die zweite Runde des DFB-Pokals statt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Wettbewerb 21.11.2020 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Bundesliga 24.11.2020 21 Uhr Borussia Dortmund FC Brügge Champions League 28.11.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FC Köln Bundesliga 02.12.2020 21 Uhr Borussia Dortmund Lazio Rom Champions League 05.12.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bundesliga 08.12.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund Champions League 12.12.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart Bundesliga 15.12.2020 20.30 Uhr SV Werder Bremen Borussia Dortmund Bundesliga 19.12.2020 15.30 Uhr Union Berlin Borussia Dortmund Bundesliga 22.12.2020 20 Uhr Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund DFB-Pokal

BVB - Isak, Balerdi, Philipp und Co.: Diese Hoffnungsträger erfüllten bei Borussia Dortmund nicht die Erwartungen © imago images 1/21 Sancho, Pulisic, Aubameyang, Lewandowski - zahlreiche Spieler schafften beim BVB den Durchbruch und entwickelten sich zu Stars. Anderen blieb dieser Schritt verwehrt. Ein Blick auf eine Auswahl an Spielern der jüngeren Vergangenheit. © imago images / Thomas Bielefeld 2/21 LEONARDO BALERDI (8 Spiele für den BVB zwischen 2019 und 2020): Als eines der größten Defensivtalente Südamerikas kam Balerdi nach Dortmund, der BVB überwies über 15 Millionen an die Boca Juniors - den Durchbruch schaffte er nicht. © imago images / PanoramiC 3/21 Vor Saisonbeginn folgte die Leihe zu Olympique Marseille. Auch dort kämpft der erst 21-Jährige mit Anlaufschwierigkeiten, gegen Lorient erzielte er allerdings den Siegtreffer. OM verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 14 Mio. - Ausgang offen. © imago images / Claus Bergmann 4/21 ABDOU DIALLO (38 Spiele für den BVB zwischen 2018 und 2019): Mit vielversprechenden Leistungen für Mainz 05 machte er auf sich aufmerksam, für stolze 28 Millionen Euro schlug der BVB zu. Obwohl meist gesetzt, überzeugte er nur selten auf ganzer Linie. © imago images / PanoramiC 5/21 Als sich die Möglichkeit bot, ein Jahr später über 30 Millionen von PSG zu kassieren, machten die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen. Im Starensemble reicht es für den Innenverteidiger in den großen Spielen meist nur für einen Platz auf der Bank. © imago images / Sven Simon 6/21 MAXIMILIAN PHILIPP (51 Spiele für den BVB zwischen 2017 und 2019): Für den Freiburger Shooting-Star zahlte der BVB 20 Millionen Euro, in Dortmund legte er einen Blitzstart hin, der durch eine dreimonatige Verletzung jäh gestoppt wurde. © imago images / Christian Schroedter 7/21 Danach meist nur Ergänzungsspieler, 2019 legte Dinamo Moskau jene Ablöse auf den Tisch, die auch der BVB gezahlt hatte. Seit Oktober an Wolfsburg verliehen, das auch eine Kaufoption (11 Mio.) besitzt. Der Start bei den Wölfen macht Lust auf mehr. © imago images / Chai v.d. Laage 8/21 MARIUS WOLF (23 Spiele für den BVB zwischen 2018 und 2019): Mit großen Erwartungen wechselte der vielseitig einsetzbare Rechtsaußen für fünf Millionen Euro von der Eintracht zum BVB, die Konkurrenz beim CL-Teilnehmer war allerdings zu groß. © imago images / Eduard Bopp 9/21 Auf Leihbasis schloss er sich ein Jahr später der Hertha an, wo er zumindest in der Anfangsphase der Saison zur Stammformation zählte. Die Kaufoption war den Berlinern schließlich zu hoch. Kurz vor der Transferdeadline verlieh der BVB Wolf nach Köln. © imago images / DeFodi 10/21 ALEXANDER ISAK (13 Spiele für den BVB zwischen 2017 und 2018): Erst 17 Jahre war der Schwede alt, als er aus seiner Heimat zu den Schwarzgelben wechselte. Nach guten Ansätzen in seiner Debütsaison spielte er zumeist für die Dortmunder U23. © imago images / Alterphotos 11/21 Nach starken Leistungen bei seiner Leihe zu Willem II wurde er an Real Sociedad verkauft. Im Baskenland weiß Isak zu überzeugen, der BVB besitzt eine Rückkaufoption (30 Millionen Euro). "Dortmund liegt in meiner Vergangenheit", erklärte er. © imago images / Team 2 12/21 MIKEL MERINO (9 Spiele für den BVB zwischen 2016 und 2017): Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete den zentralen Mittelfeldspieler als "großes Talent der spanischen Fußballschule", Trainer Thomas Tuchel baute nicht auf ihn, er kam nie in Deutschland an. © imago images / AFLO 13/21 Nach einjähriger Leihe zu Newcastle United wurde der Spanier an die Magpies verkauft, die ihn umgehend an Real Sociedad weitergaben. Dort absoluter Stammspieler. Seit September darf sich der 23-Jährige auch spanischer Nationalspieler nennen. © imago images / DeFodi 14/21 ADNAN JANUZAJ (12 Spiele für den BVB im Jahr 2015): Sollte in Dortmund Spielpraxis sammeln, bereits nach einem halben Jahr wurde die Leihe von United abgebrochen - kein einziges Spiel absolvierte der Belgier mit kosovarischen Wurzeln von Beginn an. © imago images / Agencia EFE 15/21 Nach einer weiteren mäßig erfolgreichen Leihe - dieses Mal nach Sunderland - verkauften die Red Devils das ewige Talent zu Real Sociedad. Vielversprechende Ansätze sind weiter da, in der noch jungen Saison ist er jedoch zumeist nur Reservist. © imago images / Uwe Kraft 16/21 EMRE MOR (19 Spiele für den BVB zwischen 2016 und 2017): Der türkische Messi kam für knapp zehn Millionen aus Nordsjælland, blieb in Dortmund neben einigen netten Dribblings aber vor allem für Eigensinnigkeit und brotlose Kunst in Erinnerung. © imago images / ZUMA Wire 17/21 Immerhin erzielte der BVB einen Transfergewinn, auch bei Celta Vigo sowie Leihen in Istanbul und Piräus sollte seine Karriere keine Fahrt aufnehmen. Zurück in Vigo hofft er auf regelmäßige Einsätze - und erhielt für die Einstellung sogar ein Trainerlob. © imago images / Jan Huebner 18/21 LEONARDO BITTENCOURT (7 Spiele für den BVB zwischen 2012 und 2013): Das Interesse am Deutsch-Brasilianer war groß, der BVB erhielt den Zuschlag. "Ich war damals noch sehr jung", nannte er später den Grund dafür, dass seine Zeit nach einem Jahr endete. © imago images / Jan Huebner 19/21 Weiter ging es in Hannover und Köln, 2018 war er der TSG Hoffenheim acht Millionen Euro wert. Dort wurde er nicht glücklich und zog nach Bremen weiter, zunächst auf Leihbasis, im Sommer fest. In der Hansestadt fast immer gesetzt. © imago images / DeFodi 20/21 MORITZ LEITNER (67 Spiele für den BVB zwischen 2011 und 2016): Aus der Löwen-Jugend stammend, erhielt der zentrale Mittelfeldspieler vor allem in seiner zweiten Saison beim BVB reichlich Spielzeit, gesetzt war er jedoch nie und zog nach Stuttgart weiter. © imago images / Focus Images 21/21 Nach kurzzeitiger Rückkehr folgten Stationen bei Lazio Rom und dem FC Augsburg. Seit 2018 auf der Insel bei Norwich City, dort aber auf dem Abstellgleis. In der aktuellen Saison gehörte er noch gar nicht zum Aufgebot des Teams aus der Championship.

BVB-Spielplan: Die Spiele live auf DAZN sehen

DAZN zeigt alle BVB-Spiele in Form von Highlights auf der Plattform. Diese stehen immer 40 Minuten nach Spielende abrufbereit.

In der Champions League zeigt DAZN hingegen zwei der verbleibenden drei Gruppenspiele live und in voller Länge - nämlich das Heimspiel gegen den FC Brügge und das Auswärtsspiel am letzten Spieltag gegen Zenit St. Petersburg.

Das "Netflix des Sports" hat auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die wie die Champions League live und in voller Länge übertragen werden, im Angebot. Aber auch für die Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division ist DAZN verantwortlich.

Zusätzlich werden zahlreiche weitere Sportarten vom Dienst gezeigt. Unter anderem die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB und NFL), Darts, Motorsport, Tennis, Radsport, Handball, Wrestling oder Wintersport.

Nach einem Gratis-Probemonat kostet das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 7. Spieltag

Der BVB ist nach der 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern München auf Rang drei in der Bundesliga abgerutscht. Damit fehlen nach sieben Spieltagen drei Punkte auf den Tabellenführer aus München.