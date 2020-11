BVB, News und Gerüchte - Lucien Favre verteidigt späte Offensivwechsel: "Es war okay"

7/15

EMRE CAN: War lange mit der Aufgabe überfordert, die Kölner Angriffe im Keim zu ersticken. Ließ im Mittelfeld viele Lücken. In der Offensive nur mit Distanzschüssen. Rückte zum Schluss in die Dreierkette. Immerhin: Bester BVB-Zweikämpfer. Note 4.