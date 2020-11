BVB – Mats Hummels adelt Gladbachs Lars Stindl: "Den willst du immer in deinem Team haben"

Abwehrchef Mats Hummels von Borussia Dortmund hat in höchsten Tönen von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gesprochen und fand dabei insbesondere lobende Worte für Offensivmann Lars Stindl. So sei der 32-Jährige für Hummels ein "Hero".

In seinem Podcast "Alleine ist schwer" erklärte Hummels in Bezug auf die Fohlen: "Die spielen einfach einen geilen Fußball. Sie haben gefühlt einen richtig guten Trainer, der sowohl von der Art als auch inhaltlich richtig was beisteuert und sie haben auch richtig Qualität. Sie können trotz der ganzen Englischen Wochen die ganze Zeit wechseln."

Dabei begeistere ihn besonders Lars Stindl, der bereits im Jahr 2015 von Hannover 96 nach Mönchengladbach wechselte und das Team von Marco Rose als Kapitän auf den Platz führt. So bezeichnete sich Hummels als "absoluter Fan" des Angreifers.

Auf die Nachfrage seines Bruders Jonas Hummels, ob Stindl sein "Hero" sei, führte der Rio-Weltmeister aus: "Ja, ist er voll und ganz und auch schon immer. Er ist zwar der Kapitän, aber trotzdem stehen andere Leute im Fokus, hat man das Gefühl. Er ist einer, den willst du als Mitspieler immer in deinem Team haben."

Für die deutsche Nationalmannschaft sowie die deutsche U21-Auswahl stand Hummels und Stindl bereits in drei Partien gemeinsam auf dem Platz. Zuletzt waren sie dabei bei 3:1-Erfolg der DFB-Elf gegen Nordirland im Jahr 2017 Teamkollegen. In der laufenden Spielzeit kommt Stindl auf acht Torbeteiligungen in elf Pflichtspielen für Gladbach.