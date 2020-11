Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) gegen 1. FC Köln heute im Liveticker

Borussia Dortmund will gegen den 1. FC Köln am 9. Spieltag der Bundesliga eine erfolgreiche Woche standesgemäß abschließen. Das Duell könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen 1. FC Köln heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Und die Statistik macht auch nur bedingt Mut. In keinem der vergangenen sieben Spiele ging man gegen den BVB als Sieger hervor, die letzten vier Vergleiche gingen sogar allesamt verloren. Den letzten Sieg gab es am 19. Dezember 2015 (2:1), damals hießen die Torschützen Simon Zoller und Anthony Modeste.

Vor Beginn:

Alarmstufe Rot ist dagegen am Geißbockheim. Nach acht Spielen warten die Kölner noch immer auf einen Sieg in dieser Saison, ansonsten konnten lediglich gegen Frankfurt, Stuttgart und Bremen die Punkte geteilt werden. Die Domstädter sind damit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Schalke nicht Letzter.

Vor Beginn:

Der BVB geht mit Rückenwind in die Partie. Am vergangenen Wochenende wurde Hertha BSC in Berlin überzeugend mit 5:2 geschlagen und unter der Woche gaben sich die Schwarz-Gelben in der Champions League auch gegen ein harmloses Brügge keine Blöße. Der Rückstand auf die Bayern beträgt in der Liga lediglich einen Zähler.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Ab 15.30 Uhr wird der Ball im Dortmunder Signal Iduna Park rollen.

Bundesliga: BVB gegen 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Wie üblich wird die Partie ab 15.30 Uhr live und exklusiv bei Sky zu sehen sein. Als Einzelspiel läuft das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, die Konferenz gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.

Zudem können Fans die Partie auch via Stream verfolgen. Hier gibt die Optionen Sky Go für Abonnenten sowie Sky Ticket, wo Nicht-Kunden einzelne Spiele buchen können.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights der Partie dann auf DAZN zu sehen. Das DAZN-Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Zuvor gibt es die Möglichkeit, einen Gratismonat zu testen.

BVB gegen Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Can - Reus - Sancho, Reyna - Haaland

Köln: T. Horn - Wolf, Mere, Czichos, Katterbach - Skhiri - Özcan, Duda - Drexler, Jakobs - Andersson

Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag

Sollten die Bayern heute Nachmittag gegen den VfB Stuttgart patzen, könnte der BVB mit einem Sieg an die Tabellenspitze springen. Köln braucht unbedingt Punkte, um am Tabellenende nicht weiter an Boden zu verlieren.