Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04 heute im Liveticker

Wann reißt die Negativ-Serie des FC Schalke 04? Am 9. Spieltag gastieren die Königsblauen bei Borussia Mönchengladbach. Die Partie könnt Ihr hier im SPOX-Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Gladbach vs. Schalke heute im Liveticker: Vor Beginn

Womöglich ein gutes Omen für Schalke? Der letzte Bundesliga-Sieg gelang ausgerechnet gegen Gladbach. Am 17. Januar schlugen die Knappen die Borussia in der heimischen Veltins-Arena mit 2:0. Die Torschützen hießen damals Suat Serdar und Michael Gregoritsch.

Ganz anders ist die Stimmung am Niederrhein. Die Gladbacher haben unter der Woche mit dem 4:0 gegen Donezk einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. In der Bundesliga gibt es dagegen noch Nachholbedarf, hier rangieren die Fohlen derzeit nur auf Rang sieben.

24 Spiele warten die Schalker nun bereits auf einen Sieg in der Bundesliga - und unter der Woche war entsprechend Feuer unter dem Dach. Der Technische Direktor Michael Reschke wurde vor die Tür gesetzt, Vedad Ibisevic wurde ebenfalls entlassen. Auch Nabil Bentaleb und Amine Harit wurden suspendiert. Hier geht es zum SPOX-Kommentar zur Situation auf Schalke.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Anpfiff im Borussia-Park ist 18.30 Uhr.

Gladbach - Schalke heute live: Voraussichtliche Aufstellung

Gladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Stobl, Zakaria - Plea, Embolo, Thuram

: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Stobl, Zakaria - Plea, Embolo, Thuram Schalke: Rönnow - Schöpf, Kabak, Nastasic, Calhanoglu - Serdar, Mascarell, Bozdogan - Skrzybski, Uth, Raman

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Schalke bleibt weiter Schlusslicht der Bundesliga, mit einem Sieg könnte Königsblau aber schon die Abstiegsränge verlassen. Mönchengladbach braucht dagegen drei Punkte, um nicht den Anschluss zur Spitzengruppe zu verlieren.