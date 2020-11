Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Augsburg am 8. Spieltag der Bundesliga. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams gingen vor der Länderspielpause als Verlierer vom Platz. Borussia Mönchengladbach zog in einem spektakulären Spiel gegen Bayer Leverkusen knapp den Kürzeren (3:4), der FC Augsburg verlor deutlich mit 0:3 gegen Hertha BSC. Welches Team findet also zurück in die Erfolgsspur?

Gladbach gegen FC Augsburg heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung am 8. Spieltag der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg steigt am heutigen Samstag (21. November) um 15.30 Uhr. Der Gladbacher Borussia-Park dient als Spielstätte für die Partie.

Das Stadion des Champions-League-Teilnehmers bleibt heute allerdings leer. In der Bundesliga sind aufgrund der hohen Coronazahlen für den gesamten November keine Zuschauer zugelassen.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen frühen Samstagsspielen der Bundesliga und zeigt somit auch das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg live in voller Länge. Dabei könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz mit allen Parallelspielen wählen. Eine Live-Berichterstattung im Free-TV gibt es somit nicht.

Außerdem bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an. Nicht-Kunden können sich hingegen das benötigte Sportpaket mit dem Sky Ticket, welches monatlich kündbar ist, sichern.

Wer kein Sky-Abonnement in jeglicher Form abschließen möchte, muss sich nicht lang gedulden, um die Highlights der Partie zu sehen. DAZN zeigt die Höhepunkte von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Darüber hinaus hat der Streaminganbieter auch 40 Partien aus dem deutschen Oberhaus, darunter auch die heutige Begegnung um 20.30 Uhr zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund, live und exklusiv im Programm. Auch die Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga sind bei DAZN beheimatet.

Tennis-, Box-, Dart-, UFC- und Motorsport-Fans sind bei DAZN ebenfalls richtig. US-Sport, in Form von NBA, NHL, MLB und NFL, kommt beim "Netflix des Sports" natürlich auch nicht zu kurz.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg heute im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, das Gastspiel des FC Augsburg in Gladbach in Textform zu verfolgen, solltet Ihr unterwegs sein. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine Tore.

Hier entlang.

Gladbach: Alassane Plea positiv auf Corona getestet

Borussia Mönchengladbach muss auf Stürmer Alassane Plea verzichten. Wie die Fohlen am vergangenen Donnerstag auf der Pressekonferenz verkündeten, wurde der Franzose positiv auf COVID-19 getestet.

Immerhin: Trainer Marco Rose kann wieder auf Denis Zakaria setzen. Der Schweizer war aufgrund einer Knieverletzung mit anschließender Operation seit März ausgefallen. "Zak wird auf der Bank sitzen und eine Option sein. Wir haben ihn in eine Verfassung gebracht, die gut ist. Er fühlt sich gut und ist schmerzfrei", sagte Rose.

© imago images / Team 2

So könnten Gladbach und Augspurg spielen:

BMG: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Embolo

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Embolo FCA: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Strobl - Caligiuri, Vargas - Hahn, Niederlechner

Bundesliga: Tabelle vor dem 8. Spieltag