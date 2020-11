Zum Abschluss des 8. Spieltags in der Bundesliga stehen sich heute der kriselnde 1. FC Köln und Union Berlin gegenüber. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Union Berlin heute im Liveticker - Vor Beginn

"Köln hat in den vergangen zwei Spielen gezeigt, dass sie sehr kompakt stehen und gut organisiert sind. Wir müssen dort anknüpfen, wo wir vor der Länderspielpause aufgehört haben und dürfen uns nicht ausruhen", sagte Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Die Tendenz geht beim FC mit Blick auf die sportlichen Leistungen in die richtige Richtung, in der Tabelle spiegelt sich dies jedoch noch nicht wider: "Es gibt keinen Ersatz für Siege. Wir haben aber in den letzten vier Spielen dreimal gepunktet. Das hat ein kleines Pflänzchen Selbstvertrauen in der Mannschaft entstehen lassen. Dieses Pflänzchen müssen wir jetzt gießen", erklärte Köln-Trainer Markus Gisdol.

Das Duell der Domstädter gegen Union gab es in der Bundesliga erst zweimal. In der Vorsaison setzte sich das Team aus Köpenick in beiden Spielen durch. Im Rückrundenduell im Juli durfte Union dank Treffern von Gentner und Friedrich einen 2:1-Sieg in Köln bejubeln.

Los geht es um 18 Uhr im Rhein-Energie-Stadion im Kölner Stadtteil Müngersdorf. Als Schiedsrichter ist Tobias Stieler aus Hamburg im Einsatz, assistiert von den Kollegen Gittelmann, Unger, Bacher und Badstübner.

Herzlich willkommen zur Bundesliga-Partie 1. FC Köln gegen Union Berlin. Diese beschließt heute Abend den 8. Spieltag.

© imago images / Eduard Bopp

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

Die Partie Köln vs. Union ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Vorberichterstattung am Sonntag bereits um 14.30 Uhr mit Moderatorin Jessica Libbertz und Experte Benedikt Höwedes.

Im Anschluss an das Spiel Freiburg gegen Mainz geht es auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Köln gegen Union weiter. Als Kommentator ist Hansi Küpper im Einsatz. Sky bietet neben der TV-Übertragung zudem einen Livestream via Sky Go sowie einen Monatspass via Sky Ticket für alle Nicht-Abonenten an.

1. FC Köln gegen Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Der FC muss neben Hector und Schmitz auch auf Stürmer Modeste verzichten. Bei Union ist Bülter nach seiner Corona-Infektion wohl noch keine Option. Fraglich ist außerdem Ingvartsen. Mit Pohjanpalo und Ujah fehlen bei den Berlinern weitere Angreifer.

Köln : T. Horn - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Duda - Limnios, Jakobs - Andersson

: T. Horn - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Duda - Limnios, Jakobs - Andersson Union: Luthe - Friedrich, Knoche, F. Hübner - Trimmel, Griesbeck, Andrich, C. Lenz - Kruse - Awoniyi, Teuchert

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Der FC wartet auch am 7. Spieltag noch auf den ersten Saisonsieg. Mit einem Dreier gegen Union könnte Bielefeld auf den Relegationsplatz verdrängt werden. Union steht hingegen auf einem hervorragenden sechsten Platz, mit drei weiteren Punkten wäre es sogar Rang fünf.