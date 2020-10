Bundesliga: VfL Wolfsburgs Josip Brekalo positiv auf Corona getestet

Der VfL Wolfsburg muss wegen einer Coronavirus-Infektion vorerst ohne Josip Brekalo auskommen. Nach Angaben der Niedersachsen, die am kommenden Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld antreten, befindet sich der Offensivspieler in häuslicher Quarantäne.

Er fühle sich gut und sei aktuell symptomfrei. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern seien negativ gewesen.

Brekalo hatte in der vergangenen Länderspielpause mit Kroatien zwei Spiele in der Nations League absolviert. Im Anschluss war sein Landsmann Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wolfsburg hatte in den vergangenen Wochen bereits Coronafälle zu verzeichnen. Ende Juli war Kevin Mbabu positiv getestet worden, Anfang Oktober sein Schweizer Landsmann Renato Steffen.