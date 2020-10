BUndesliga - Stimmen und Reaktionen zum 3. Spieltag: "BVB-Fans sind schon unruhig geworden"

RB Leipzig übernachtet nach dem 4:0 über den Tabellenletzten FC Schalke 04 als Spitzenreiter der Bundesliga. Schalkes neuer Trainer Manuel Baum findet klare Worte, Leverkusens Hradecky kritisiert seinen Mitspieler wegen einer Tätlichkeit, Werders Geschäftsführer bestätigt Verhandlungen mit Ajax wegen Klaasen und Freiburg-Trainer Streich hat einen Knackpunkt bei der deutlichen Niederlage gegen den BVB ausgemacht. Die Stimmen und Reaktionen zum 3. Spieltag im Überblick.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:0

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war am Anfang sehr schwierig. Ihr Pressing war sehr aggressiv. Dann wurde es besser für uns, wir konnten mehr spielen. Das 2:0 hätten wir schon vor der Pause machen können. Dass es dann direkt nach der Halbzeit fiel, war perfekt."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Dreißig Minuten lang waren wir sehr gut gegen den Ball. Wir wollten sehr mutig sein und hoch angreifen. Das haben wir getan. Dann verlieren wir den Ball vor dem 1:0 - dadurch hatte Dortmund Oberwasser. Dabei waren die Fans schon unruhig geworden. Mit dem Ball waren wir über das gesamte Spiel nicht präzise genug."

Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images / Moritz Müller 1/17 Borussia Dortmund hat den SC Freiburg mit 4:0 deutlich geschlagen. Das überragende Duo auf dem Platz bildeten Giovanni Reyna und Erling Haaland. In der Abwehr gab es einen Unsicherheitsfaktor. Die Noten der BVB-Spieler. © imago images / Jan Hübner 2/17 MARWIN HITZ: Weil Roman Bürki weiter mit Atemwegs-Infektion fehlte, musste Ersatzkeeper Hitz erneut aushelfen. Leichte Unsicherheiten im Spielaufbau. Er wurde überhaupt nicht geprüft, weil die Freiburger gar nicht erst bis zu ihm durchkamen. Note: 3,5. © imago images / Kirchner-Media 3/17 EMRE CAN: Mit einer stabilen Leistung auf der rechten Seite der Dreierkette. Hatte Höler meist im Griff und schaltete sich oft auch in den Angriff mit ein. Belohnte sich mit dem wuchtigen Kopfballtreffer zum 2:0 direkt nach der Pause. Note: 2,5. © imago images / Kirchner-Media 4/17 MATS HUMMELS: Er stand kurz vor seinem 24. Bundesliga-Tor, doch irgendwie brachte Hummels es fertig, aus nächster Nähe Freiburgs Keeper Müller anzuschießen. In der Defensive mit viel Übersicht, im Duell der Routiniers mit Petersen meist Sieger. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 5/17 MANUEL AKANJI: Der Schweizer bleibt ein Unsicherheitsfaktor in der Dreierkette. Direkt zu Beginn mit einem Fehlpass auf Höler (2.). Kurz vor der Pause mit einem Ballverlust gegen Petersen. Beide Chancen blieben ungenutzt. Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 6/17 THOMAS MEUNIER: Er kommt immer noch nicht aus Hakimis Schatten heraus, auch wenn es nun erste Hoffnungsschimmer gab: Mit zwei Distanzkrachern stellte er SCF-Keeper Müller vor einige Probleme. An den Flanken muss Meunier arbeiten. Note: 3,5. © imago images / Jan Hübner 7/17 AXEL WITSEL: Er hatte zu Beginn etwas Schwierigkeiten, sich gegen das Freiburger Pressing durchzusetzen. Spielte sich aber frei und hatte dann auch offensiv mehr gute Szenen. 97% Passgenauigkeit! Pech, dass sein Distanzschuss drüber ging (52.). Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 8/17 JUDE BELLINGHAM: Dortmunds Youngster mit viel Einsatz und viel Power. Nicht alle Pässe kamen an, aber der Engländer hatte viele gute Ideen, das BVB-Spiel in die Spur zu heben. Note: 3. © imago images / Jan Hübner 9/17 RAPHAEL GUERREIRO: Er läuft weiter seiner Topform hinterher. Hatte zwar die meisten Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte (45), strahlte aber kaum Gefahr aus. Deutete mit einer schönen Hackentrick-Vorlage (37.) aber sein großes Können an. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 10/17 MARCO REUS: Eine sehr engagierte Partie des Kapitäns, der sich auch nicht zu schade war, nach hinten mitzuhelfen. Etwa, als er Höler über den halben Platz verfolgte und ihm den Ball abluchste. Vor dem 1:0 mit einem entscheidenden Ballgewinn. Note: 2,5. © imago images / Revierfoto 11/17 GIOVANNI REYNA: Die frühen Versuche, den 17-Jährigen durch nicklige Fouls zu entnerven, missrieten gehörig. Immer ein Aktivposten im BVB-Spiel. Mit der feinen Vorlage vorm 1:0 und 3:0. Auch die Ecke vor dem zweiten Treffer kam von ihm. Note: 1,5. © imago images / Kirchner-Media 12/17 ERLING HAALAND: Das Effizienz-Monster schlägt wieder zu: Mit dem ersten Torschuss gleich das Tor zum 1:0 (31.), das dem BVB-Spiel die nötige Ruhe verschaffte. Abgzeockt beim 3:0 und uneigennützige Vorlage beim 4:0. Note: 1,5. © imago images / Horstmüller 13/17 THOMAS DELANEY (ab 70.): Der Däne durfte in den letzten zwanzig Minuten noch mal für den ausgepowerten Bellingham ran und erledigte den Job unauffällig, aber gut. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 14/17 JULIAN BRANDT (ab 70.) Weil Kapitän Reus noch nicht über 90 Minuten gehen kann, bekam der frühere Leverkusener in der Schlussphase noch mal eine Chance. Schöner Distanzschuss kurz vor Schluss. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Ulmer 15/17 REINIER (ab 80.): Mit einem Kurzeinsatz in den letzten zehn Minuten. Konnte sich nicht groß in Szene setzen. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Moritz Müller 16/17 NICO SCHULZ (ab 84.): Kam noch kurz für Meunier auf den Platz. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Team 2 17/17 FELIX PASSLACK (ab 84.): In den letzten Minuten als Ersatz für Guerreiro. Bekam mit dem Schlusspfiff von Haaland seinen ersten Bundesliga-Treffer geschenkt. Note: Ohne Benotung.

Erling Haaland (Borussia Dortmund) über ...

... seine Vorlage auf Felix Passlack: "Er war in der besseren Position. Für mich ist das normal, es war ein guter Assist."

... das Spiel: "Wir spielen unser Spiel und wir haben viel Ballbesitz und wir treffen bei unseren Chancen. Wir hätten mehr treffen können, defensiv waren wir ganz gut. Wir müssen so in jedem Spiel sein und wir müssen das auch so in unseren Auswärtsspielen machen."

... seine Torbilanz: "Ja nicht schlecht, es hätten auch mehr sein können."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Er (Haaland, die Red.) ist unser Mittelstürmer, von daher wird er natürlich dafür bezahlt Tore zu schießen, aber wenn er vorm Tor ist, dann ist er schon eiskalt. Er spielt so, wie er trainiert. Dazu kommt noch seine Professionalität, so wie er drauf ist, das Positive. Das gefällt uns, das brauchen wir auf dem Platz. Er wird immer seine Tore machen, egal wie gut oder schlecht er im Spiel drin ist."

Christian Günter (SC Freiburg) über ...

... das Spiel: "Entscheidende Fehler, die Dortmund eiskalt ausnutzt. Ich glaube die erste Halbzeit haben wir so gut wie gar nichts zugelassen. In der ersten Halbzeit machen wir es ganz gut, natürlich hat Dortmund Qualität und dass sie das eine oder andere Mal aufs Tor schießen ist klar. Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt."

... über Erling Haaland: "Ich glaube es gibt einige so Viecher, aber er ist natürlich eine Drecksau vor dem Tor. Ich glaube, er nutzt fast jede Chance und die darfst du ihm eben nicht geben. Die erste große Chance ist eben drin bei ihm."

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) über ...

... das Spiel: "Ich denke, dass es sehr eindeutig war. Wir haben teilweise sehr gut gespielt, gerade in der Anfangsviertelstunde, wenn man in Köln 2:0 in Führung geht, dann setzt das ein paar Kräfte natürlich fei, ich denke dann haben wir es sehr gut zu Ende gespielt. Es gab so ein oder zwei Phasen, da haben wir Köln ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen. Ich glaube, es ist generell schwierig über 90 Minuten die komplette Kontrolle zu behalten."

... seine Nationalmannschaftsnominierung: "Ich habe mich riesig gefreut als der Anruf kam, es könnte momentan nicht besser sein."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, der heute vielleicht sogar überraschend stark war, vor allem in den ersten 20 Minuten. Aber auch in der Summe war Gladbach zu konsequent, zu geradlinig, hatte zu viel Klasse. Wir konnten nicht dagegen halten, der Gegner hat uns nicht erlaubt, wieder ins Spiel zu kommen."

Horst Heldt (Geschäftsführer Sport 1. FC Köln): "Wir sind alle verantwortlich für Ergebnisse, das fängt bei mir an und hört beim Einwechselspieler auf. Wir arbeiten weiter intensive und haben noch eine lange Saison vor uns. Ich glaube, dass wir von Anfang an nicht drumherum geredet haben, dass das für uns eine lange und schwierige Saison wird, das wissen wir und deshalb müssen wir das dementsprechend angehen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das war ein wichtiger Sieg, vor allem, weil es das Derby ist. Es tut gut, endlich richtig in der Saison anzukommen. Die ersten 20 Minuten waren richtig stark. Danach hat mir ein bisschen die Konsequenz gefehlt, das Spiel komplett über 90 Minuten zu Ende zu spielen, dem Gegner keinen Strohhalm mehr hinzuhalten. Das sind Dinge, an denen wir jetzt noch arbeiten wollen."

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1:

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht Frankfurt) über ...

... das Spiel: "Nach Bielefeld haben wir gesagt, wir müssen es hinnehmen, dürfen es aber nicht akzeptieren. Sicherlich eine kleine Enttäuschung zu Hause gegen einen Aufsteiger. Wenn aber einer nach Bielefeld gesagt hätte, wir stehen nach drei Spieltagen mit sieben Punkten da, dann hätten wir gesagt, es ist okay. Von daher ist mit dem Sieg heute auch alles gut."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir kommen nicht gut aus der Halbzeit. Wir waren zu passiv, waren mit Ball zu fehlerhaft, sodass der Druck dann zugenommen hat. Und in der Druckphase ist dann auch der Ausgleich gefallen. Ich finde aber dann, dass wir die Druckphase nehmen konnten, dadurch, dass wir wieder ein bisschen mehr ins Spiel gekommen sind und genau in der Phase machen wir dann ein unnötiges Geschenk, um dann in Rückstand zu geraten. Ich glaube aber trotzdem, dass die Moral am Ende wieder stark war, wir hatten dann noch mal unsere Möglichkeiten, sodass wir vielleicht noch zum 2:2 gekommen wären."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Der Sieg geht für mich über 90 Minuten in Ordnung. Das Gegentor war gegen den Spielverlauf. Die Art und Weise, wie wir nach der Halbzeit gespielt haben, hat mir imponiert. Es hat einfach Spaß gemacht."

RB Leipzig - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images / Picture Point LE 1/31 RB Leipzig hat mit 4:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Bei Leipzig verdienten sich Defensiv- und Offensivspieler Bestnoten, bei Schalke agierte nur einer solide. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / Uwe Kraft 2/31 Peter Gulacsi: Erst in der 54. Minute hatte er einen ersten Schalker Schuss zu halten - und tat das tadellos. Ansonsten nicht gefordert. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 3/31 Dayot Upamecano: Das zentrale Glied der Leipziger Abwehr agierte im Defensivspiel gewohnt tadellos. Bei eigenem Ballbesitz glänzte er mit gutem Aufbauspiel. Note: 2,5. © imago images / Jan Huebner 4/31 Willi Orban: Im Aufbauspiel der unauffälligste der drei Leipziger Verteidiger, vorne dafür umso erfolgreicher. Per Kopf erzielte Orban das 3:0. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 5/31 Marcel Halstenberg: Defensiv kaum gefordert, offensiv äußerst wirkungsvoll. Vor dem 1:0 eroberte er tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, vor dem 3:0 lieferte er die von Orban eingeköpfelte Flanke, das 4:0 erzielte er per Elfmeter. Note: 1. © imago images / Picture Point LE 6/31 Nordi Mukiele: Bemühte sich zwar, ging an der Seite seiner teils überragenden Mitspieler aber etwas unter. Traf zu viele falsche Entscheidungen und vergab in der 59. und 60. gute Chancen auf das 4:0. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 7/31 Amadou Haidara: Kam zu einigen Schusschancen, die er jedoch vergab. Sowohl in der 38. als auch in der 42. zielte er zu hoch. Manchmal hielt Haidara den Ball im Mittelfeld zu lange. Note: 3,5. © imago images / Contrast 8/31 Kevin Kampl: Etwas unauffälliger als Olmo und Forsberg, aber auch mit einem guten Spiel. Lediglich im Zweikampfverhalten offenbarte er Probleme. Gewann nur knapp 14 Prozent seiner direkten Duelle, aber keine entscheidenden. Note: 2,5. © imago images / Contrast 9/31 Angelino: Agierte deutlich weiter vorne als Mukiele und sorgte für viel Offensivdrang. In der 17. vertändelte er noch eine gute Chance, in der 35. köpfelte er das 2:0. Lieferte gefährliche Standards. Note: 1,5. © imago images / Picture Point LE 10/31 Dani Olmo: Rochierte an vorderster Front mit Forsberg und bereicherte das Spiel mit seiner technischen Klasse. Olmo spielte etliche gute Pässe, war am 1:0 mit einem Zuspiel beteiligt und holte den Elfer mit seinem Schuss heraus. Note: 1,5. © imago images / Karina Hessland 11/31 Christopher Nkunku: Neu in die Startelf gerückt ging Nkunku immer wieder ins Dribbling und riss somit Löcher in die Schalker Defensive. Das 2:0 bereitete er mit einer starken Flanke vor. Note: 2,5. © imago images / Picture Point LE 12/31 Emil Forsberg: Harmonierte glänzend mit Olmo und gefiel mit guten Pässen. Mit seinem Schuss erzwang er Bozdogans Eigentor zum 1:0. Bei gegnerischem Aufbauspiel lief Forsberg die aufbauenden Abwehrspieler energisch an. Note: 2. © imago images / Contrast 13/31 Alexander Sörloth: Ersetzte Forsberg in der 71., sorgte aber für keine Torgefahr mehr. Stattdessen holte er sich eine Gelbe Karte ab. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 14/31 Lukas Klostermann: Kam in der 71. für Upamecano und wurde genau wie dieser kaum gefordert. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 15/31 Benjamin Henrichs: Spielte nach seiner Einwechslung für Kampl keinen einzigen Fehlpass. Keine Bewertung. © imago images / VI Images 16/31 Joscha Wosz: Der 18-jährige Neffe von Dariusz Wosz feierte per Einwechslung sein Bundesligadebüt und wirkte genau wie Samardzic einige Minuten mit. Keine Bewertung. © imago images / opokupix 17/31 Lazar Samardzic: Das von Hertha BSC erworbene Offensivtalent sammelte in der Schlussphase einige Minuten weitere Bundesligaerfahrung. Keine Bewertung. © imago images / Revierfoto 18/31 Ralf Fährmann: Bei den drei Gegentoren ohne Mitschuld und zur Halbzeit wegen muskulärer Probleme für Neuzugang Rönnow ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Contrast 19/31 Benjamin Stambouli: Hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern Olmo, Forsberg und Angelino. Im Aufbauspiel mit viel zu vielen Fehlpässen, seine Passquote betrug lediglich knapp 63 Prozent. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 20/31 Salif Sane: Der vermeintliche Abwehrchef bekam wie seine beiden Nebenleute keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Ging in der 70. ohne gegnerische Einwirkung zu Boden, konnte letztlich aber doch weiterspielen. Note: 4,5. © imago images / Contrast 21/31 Matija Nastasic: Vor Bozdogans Eigentor zum 0:1 stand Nastasic zu weit weg von Forsberg; mit einem Handspiel verschuldete er den Elfmeter, der zum 0:4 führte. Gewann nur knapp 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5,5. © imago images / Picture Point LE 22/31 Alessandro Schöpf: Machte ein unauffälliges Spiel. Vor dem 0:1 leistete sich Schöpf gemeinsam mit Stambouli den entscheidenden Ballverlust. Immerhin mit ordentlichen Pass- und Zweikampfquoten. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 23/31 Omar Mascarell: In der 35. lag er nach einem Zweikampf zunächst am Boden. Als das Spiel fortgesetzt wurde, rappelte er sich auf, kam dem Schützen zum 2:0 Angelino aber nicht mehr hinterher. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 24/31 Nabil Bentaleb: Vor allem in der Anfangsphase wurde Bentaleb von seinen Mitspielern und Trainer Baum permanent lautstark eingewiesen. Unauffälliger als die Kommentare war seine Leistung im zentralen Mittelfeld. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 25/31 Benjamin Oczipka: Hatte auf der linken Außenbahn erhebliche Probleme mit Leipzigs Pressing. Dadurch resultierten etliche Ballverluste und Fehlpässe. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 26/31 Suat Serdar: Mit einem verzogenen Distanzschuss in der 5. Minute verzeichnete er den ersten Abschluss des Spiels. Bereits in der 22. Minute musste er mit einer Muskelverletzung runter, nachdem er gerade erst zurückgekehrt war. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 27/31 Mark Uth: Ließ sich anders als sein ebenfalls wirkungsloser Sturmpartner Paciencia immer wieder ins Mittelfeld und auf die Flügel fallen. Gefahr versprühte er aber von keiner Position. Note: 4,5. © imago images / Contrast 28/31 Goncalo Paciencia: In seiner Kernaufgabe als Stürmer zu behäbig und ungefährlich. Vor Leipzigs 3:0 verlor Paciencia das Kopfballduell gegen Orban. In der Halbzeit für Ibisevic ausgewechselt. Note: 5. © imago images / Jan Huebner 29/31 Can Bozdogan: Kam in der 22. für den verletzen Serdar und übernahm dessen Posten im Mittelfeldzentrum. Beim Versuch, einen Forsberg-Schuss zu retten, lenkte er den Ball zum 0:1 ins Tor. In der 54. gab er den ersten guten Schalker Schuss ab. Note: 4 © imago images / Picture Point LE 30/31 Frederik Rönnow: Der Neuzugang aus Frankfurt kam zur Pause für Fährmann und feierte sein Schalke-Debüt. Hielt einige haltbare Schüsse und in der 66. einen gefährlichen Nkunku-Freistoß.Überaus solides Debüt. Note 2,5 © imago images / RHR-Foto 31/31 Vedad Ibisevic: Ersetzte zur Pause Paciencia und blieb ähnlich wirkungslos. Note: 4,5.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich fand das kein gutes Spiel von uns. Im Ballbesitz haben wir, vor allem in der ersten Halbzeit zu wenig gebracht. Natürlich mussten wir in der ersten Halbzeit schon zwei Mal austauschen, das hilft nicht, aber trotzdem können wir das viel besser machen. Wenn eine Mannschaft Eins-Eins anläuft und hinten Eins-gegen-eins spielt, dann haben wir die Fähigkeiten und die Qualität normalerweise, um da durch zu spielen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben heute wieder einen tollen Charakter und Moral gezeigt. Es ist eine Frage des Willens. Man hat die letzten drei Spiele gesehen, dass wir in der Lage sind, in der Bundesliga zu spielen. Da bin ich schon sehr zufrieden. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gespielt und hatten in der Anfangsphase zu viel Respekt vor dem Gegner."

Lukas Hradecky (Torhüter Bayer 04 Leverkusen): "Es hat mich genervt, weil eigene Dummheit einfach. Nach vorne nicht das zwei oder drei zu Null gemacht und dann so ein unnötiger Scheiß, den Freistoß zugelassen. Das können wir uns nicht leisten. Dass wir nur drei Punkte aus drei Spielen haben, natürlich ist das nicht zufriedenstellend. Die Spielsituationen und die Chancen sind da, aber der letzte Pass und die letzte Entscheidung, die Kreativität fehlt momentan. Gleichzeitig nur zwei Tore kassiert, aber es hat nur zu Unentschieden gereicht.

... über Bellarabis Wischer: "Das war scheiße und er weiß das selbst. Aber trotzdem unnötig sowas zu machen."

Sasa Kalaidzic (VfB Stuttgart): "Ich bin eigentlich Richtung zweite Stange gelaufen, habe gesehen, dass der Ball plötzlich in den Rücken fällt, bin stehen geblieben und er fliegt mir perfekt auf den Kopf. Mehr habe ich nicht mehr machen müssen."

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "In der ersten Halbzeit hatten wir die absolute Spielkontrolle. Das Einzige, was nicht gut war - dass es nur 1:0 stand. Am Ende haben wir mit Sicherheit auch Glück gehabt."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir müssen mit Selbstkritik anfangen: Wir haben in der ersten Halbzeit viel falsch mit und gegen den Ball gemacht und da viel vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns einige Torchancen erspielt, aber leider keine verwertet. Das wirft uns nicht um, dafür sind wir zu gefestigt."

Leonardo Bittencourt (Werder Bremen): "Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Halbzeit haben wir nicht wirklich ein Mittel gefunden, um den Ball vorne zu halten und hinten Ruhe reinzubringen und haben deshalb hinten raus ein bisschen zittern müssen, aber das ist mit jetzt vollkommen egal. Wir haben drei Punkte und das ist wichtig."

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport Werder Bremen): "Wir sind in Gesprächen mit Ajax, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben die Vorstellungen ausgetauscht, es gab das eine oder andere Angebot. Bis jetzt war noch nichts zu unserer Zufriedenheit und wenn sich das nicht ändert, dann wird Davy weiter bei uns bleiben. Wenn das Angebot stimmt, was durchaus passieren kann, dann wird Davy uns verlassen."

RB Leipzig - FC Schalke 04 4:0

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir haben heute gezeigt, dass wir Bock haben, erfolgreich zu sein. Wir haben einen guten Kader, eine gute Breite. Wenn wir gesund bleiben, dann sind wir sehr, sehr gut, das hat man heute gesehen. Natürlich wünscht man sich noch einen Spieler, der einen noch besser macht. Aber es muss alles im Rahmen bleiben."

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Wir sind auf eine richtig gute Leipziger Mannschaft getroffen, aber wir haben in sämtlichen Spielphasen nicht gut gespielt. Da gibt es gar nichts schönzureden, es war keine gute Leistung. Aber wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Mit dem 0:1 gehen die Köpfe runter, dann beginnen wieder die Selbstzweifel. Aber ich blicke positiv nach vorn, mich reizt es enorm, uns wieder da rauszuziehen."