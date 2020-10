RB Leipzig sichert sich offenbar Transferrechte an US-Juwel Caden Clark

Bundesligist RB Leipzig hat sich offenbar die Transferrechte an Mittelfeldjuwel Caden Clark gesichert. Dies geht aus einem Bericht des US-amerikanischen Podcast Extratime hervor.

Der 17-jährige Spielmacher hatte erst vor wenigen Tagen seinen ersten Profivertrag bei MLS-Klub New York Red Bulls unterschrieben - wohl inklusive einer Klausel, die 2022 einen Wechsel zu RB vorsieht.

Clark gilt in der Heimat als Riesentalent und durchlief vor seinem Wechsel im Februar nach New York bereits die US-Akademie des FC Barcelona. Bei seinem Pflichtspieldebüt für die Profis gegen Atlanta am vergangenen Sonntag steuerte Clark direkt den Siegtreffer zu einem 1:0-Erfolg bei.