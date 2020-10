Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Bundesliga treffen heute der SV Werder Bremen und die TSG Hoffenheim aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Sonntagsspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Das Spiel zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim geht am heutigen Sonntag (25. Oktober) um 18 Uhr über die Bühne. Gespielt wird dabei im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Das Duell wird wegen den hohen Corona-Infektionszahlen in der Gegend komplett ohne Zuschauer stattfinden.

Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga teilen sich die Anbieter DAZN und Sky . Den Großteil übernimmt jedoch der Pay-TV-Sender Sky. Dazu zählt auch die heutige Begegnung zwischen dem SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnen die Vorberichte zum Spiel bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff (17.30 Uhr). Oliver Seidler übernimmt danach die Rolle des Kommentatoren.

Sowohl im TV als auch im Livestream gibt es das Spiel auf Sky zu sehen. Wer die Partie in voller Länge im Livestream sehen möchte, kann dies mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket machen.

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Begegnung dann auf DAZN abrufbereit. Holt Euch hier den kostenlosen Probemonat von DAZN, um alle Highlights der Bundesliga und der 2. Bundesliga zu sehen.

Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim im Liveticker

Fans der beiden Mannschaften, die über kein Sky-Abo verfügen, können trotzdem das Spiel mitverfolgen - nämlich mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX. Damit verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim.

Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Werder Bremen:

Pavlenka - Veljkovic, C. Groß, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, Sargent

TSG Hoffenheim:

Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, R. Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen

Bundesliga: Der Tabellenstand vor den heutigen Sonntagsspielen