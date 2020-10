Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Am 3. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison treffen RB Leipzig und der FC Schalke 04 aufeinander. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Ort, Stadion, Anpfiff

Das Spiel am 3. Spieltag zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke 04 steigt am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Bundesliga teilen sich Sky und DAZN. Die Begegnung Leipzig gegen Schalke übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt. Die Übertragung der Partie beginnt dabei bereits eine Stunde vor Spielbeginn um 17.30 Uhr. Kai Dittman wird das Spiel kommentieren.

Sky bietet zusätzlich zum TV-Angebot einen Livestream der Partie an. Auf diesen kann entweder mittels SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket Zugang verschafft werden.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04 im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo hat, kann im Liveticker von SPOX das Spiel live mitverfolgen. Somit verpasst man keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker - RB Leipzig gegen FC Schalke 04.

© imago images / Team 2

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Haidara, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Sorlöth

FC Schalke 04:

Fährmann - Schöpf, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Rudy - Matondo, Uth, Raman - Paciencia

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Die vorigen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22.02.2020 FC Schalke 04 RB Leipzig 0:5 28.09.2019 RB Leipzig FC Schalke 04 1:3 16.03.2019 FC Schalke 04 RB Leipzig 0:1 28.10.2018 RB Leipzig FC Schalke 04 0:0 13.01.2018 RB Leipzig FC Schalke 04 3:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Die Schalker sind katastrophal in die Bundesliga-Saison 2020/21 gestartet. Am 1. Spieltag wurde S04 vom amtierenden Meister FC Bayern mit 8:0 gedemütigt. Am 2. Spieltag verloren die Königsblauen gegen SV Werder Bremen mit 3:1 (VIDEO: Die Highlights aus der Partie gegen Bremen). Saisonübergreifend sind die Königsblauen aktuell 18 Spiele ohne Sieg. Als Folge wurde Trainer David Wagner freigestellt, für ihn übernimmt nun Manuel Baum.

RB Leipzig steht hingegen nach zwei Spieltagen mit akzeptablen vier Punkten da.