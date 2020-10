Bundesliga: Wer zeigt / überträgt das Derby BVB gegen den FC Schalke 04 heute live?

Der BVB und der FC Schalke 04 befinden sich an gegenüberliegenden Enden der Tabelle, beim Revierderby der beiden Traditionsvereine kann jedoch erfahrungsgemäß alles passieren. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Ausgewählte Spiele live und exklusive in voller Länge sowie alle Highlights der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN sehen!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04: Alle wichtigen Informationen

Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park

Zum Revierderby sind 300 Zuschauer zugelassen.

BVB: Can fällt aufgrund von positivem Coronatest aus

Der BVB befindet sich speziell in der Defensive und trotz der Rückkehr von Manuel Akanji in einem personellen Engpass. Kurz vor dem Derby wurde Emre Can am Freitagabend positiv auf das Coronavirus getestet. Der BVB teilte mit, dass der nach Serge Gnabry und Ilkay Gündogan dritte infizierte deutsche Nationalspieler aktuell symptomfrei sei und sich in häuslicher Isolation befinde.

Da alle anderen Testergebnisse des Freitags bei Spielern, Trainern und dem Betreuerstab negativ seien, stehe der Austragung des Revierderbys"nichts im Wege", hieß es in der Mitteilung der Borussen.

Bundesliga: Wer zeigt/überträgt BVB gegen Schalke 04 heute live im TV und Livestream

BVB - Schalke 04 ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Sky zeigt das Topspiel des Spieltags live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 & UHD mit folgender Crew:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Experte: Lothar Matthäus

Kunden können die Partie mithilfe des Sky Tickets oder der "Sky Go"-App auch als Livestream verfolgen.

Auf DAZN sind die Highlights des Spiels schon 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf verfügbar. Sichert euch hier den kostenlosen Probemonat!

Bundesliga: BVB gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Alternativ findet Ihr das Revierderby natürlich auch bei den SPOX-Livetickern, die euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen versorgen.

Hier zum Liveticker zu BVB-Schalke 04.

© imago images / Revierfoto

BVB gegen Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland

Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia

Bundesliga: Die Tabelle am 5. Spieltag

Der BVB hat nach vier Spieltagen neun Punkte und befindet sich damit auf einem zu erwartenden Kurs. Der FC Schalke 04 macht hingegen genau dort weiter, wo er in der vergangenen Rückrunde aufgehört hat, und hat erst einen Punkt aus vier Partien mitgenommen. Mittlerweile sind die Königsblauen seit 20 Bundesligaspielen in Folge sieglos.