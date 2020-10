Die Bundesliga kehrt nach knapp zweiwöchiger Pause wieder zurück. Der 4. Spieltag beginnt jedoch erst am Samstag. Hier erfahrt Ihr, warum heute kein Freitagsspiel stattfindet und warum die Bundesliga überhaupt pausiert hat.

Bundesliga: Warum findet heute kein Freitagsspiel statt?

In der Bundesliga findet heute aufgrund der ersten Länderspielpause der Saison kein Freitagsspiel statt. Viele Bundesligaspieler waren mit ihren Nationalmannschaften unter anderem in der Nations League und der WM-Qualifikation unterwegs und haben teilweise noch am Mittwochabend gespielt. Die Liga wollte den Profis die Belastung von zwei Spielen in drei Tagen nicht zumuten.

Stattdessen wird es ein zusätzliches Spiel am Samstagabend geben. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg um 20.30 Uhr, das 18.30-Uhr-Spiel (Bielefeld gegen FC Bayern) wird regulär ausgetragen.

Bundesliga: Diese Begegnungen stehen am 4. Spieltag an

Am 4. Spieltag werden sieben Partien am Samstag und zwei am Sonntag ausgetragen.

Anpfiff Heim Gast 17.10.

15:30 FC Augsburg -:- RB Leipzig 17.10.

15:30 1. FSV Mainz 05 -:- Bayer Leverkusen 17.10.

15:30 Hertha BSC -:- VfB Stuttgart 17.10.

15:30 SC Freiburg -:- Werder Bremen 17.10.

15:30 1899 Hoffenheim -:- Borussia Dortmund 17.10.

18:30 Arminia Bielefeld -:- Bayern München 17.10.

20:30 Mönchengladbach -:- VfL Wolfsburg 18.10.

15:30 1. FC Köln -:- Eintracht Frankfurt 18.10.

18:00 Schalke 04 -:- Union Berlin

Bundesliga: Das Samstagsspiel live im TV und Livestream sehen

Da das Freitagsspiel normalerweise auf DAZN läuft, aber heute wegfällt, hat der Streamingdienst die Rechte am späten Samstagsspiel.

© imago images / Hübner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Die Schnellstarter RB Leipzig, FC Augsburg und Eintracht Frankfurt befinden sich mit jeweils sieben Punkten aus drei Spielen vor den beiden Topfavoriten Bayern und Dortmund an der Tabellenspitze.

Der 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und Schalke 04 sind dagegen noch nicht in der Saison angekommen. Vor allem Mainz (2:11) und Schalke (1:15) haben bisher nur fatale Torverhältnisse vorzuweisen.