Union Berlin nutzt die Länderspielpause zu einem Testspiel gegen Hannover 96. Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin - Hannover 96: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel ist für Donnerstag, den 8. Oktober angesetzt. Anpfiff ist um 17 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.

Dabei wird der RBB anwesend sein und das Spiel im Livestream übertragen. Fünf Minuten vor Anpfiff geht der Stream online. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

Union Berlin - Hannover 96: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 8. Oktober 2020

8. Oktober 2020 Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin)

Stadion an der Alten Försterei (Berlin) Übertragung: RBB

Union Berlin: Nationalspieler auf Länderspielreise

Berlin kann im Testspiel nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Kapitän Christopher Trimmel weilt bei der Nationalmannschaft Österreichs. Gleiches gilt für Joel Pohjanpalo, der für Finnland nominiert wurde.

Außerdem muss Trainer Urs Fischer einige Ausfälle kompensieren. Christian Gentner und Anthony Ujah fehlten schon gegen den 1. FSV Mainz 05. Zu ihnen gesellet sich nun der angeschlagene Nico Schlotterbeck.

Name Land Joel Pohjanpalo Finnland Christopher Trimmel Österreich

Union Berlin gibt Dietz, Taz und Mees ab

Am Deadline-Day hat es noch mehrere Kaderbewegungen bei Union Berlin gegeben. Zum einen hat Joshua Mees den Hauptstadtklub verlassen und sich Holstein Kiel angeschlossen. Der Angreifer erhielt bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2024.

Außerdem ließ Berlin Berkan Taz und Lars Dietz ziehen. Taz ging in die 3. Liga zum SC Verl. Dietz, der in den vergangenen beiden Spielzeiten verliehen war, wurde fest an die Würzburger Kickers abgegeben.

Union Berlin steht nach drei Partien auf Rang neun der Tabelle. Zuletzt gewann das Team mit 4:0 gegen Mainz 05.