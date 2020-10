FC Bayern München: RB Leipzig offenbar auch an Thomas Lemar interessiert

Der FC Bayern München bekommt im Werben um Flügelspieler Thomas Lemar von Atletico Madrid angeblich Konkurrenz aus der Bundesliga: Laut Bild und Sport Bild soll auch RB Leipzig an einer Leihe des 24-Jährigen interessiert sein.

Demnach habe es sogar bereits Gespräche, denen zufolge der Franzose selbst stark an einem Wechsel zum letztjährigen Champions-League-Halbfinalist interessiert sein soll. Leipzig ist jedoch finanziell am Limit und kann höchstens die zwei Millionen Euro für die Leihgebühr von Ademola Lookman, der in dieser Saison beim spielt, investieren.

Thomas Lemar bei Atletico Madrid kein Stammspieler

Beim FC Bayern würde Lemar, der bei Atletico noch bis 2023 unter Vertrag steht, den Franzosen-Block verstärken. Aktuell stehen mit Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou und Michael Cuisance bereits sechs Landsmänner Lemars im Kader, wobei Cuisance den Verein aller Voraussicht nach Richtung Leeds United verlassen wird.

Lemar wechselte 2018 für 70 Millionen Euro von der AS Monaco zu Atletico, wo er sich bisher jedoch nicht durchsetzen konnte. Beim Primera-Division-Spiel am Sonntag gegen den FC Granada (6:1) war der französische Weltmeister von 2018 erst in der 77. Minute eingewechselt worden.