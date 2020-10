RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL-Trio ließ Friseur für 8000 Euro aus Paris einfliegen

Ein eingeflogener Friseur aus Paris sorgt bei RB Leipzig für Wirbel, dazu fällt mit Lukas Klostermann ein weiterer Spieler zum Champions-League-Auftakt gegen Basaksehir aus - und das offenbar für lange Zeit. Neuzugang Alexander Sorloth warnt vor RB-Gegner Istanbul, weiß aber auch, wo die Schwächen des türkischen Meisters liegen.

RB Leipzig: Franzosen-Trio lässt Friseur aus Paris einfliegen

Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie ist so eine Sache. Entsprechend groß ist der Wirbel um einem Bericht der Bild, welcher verrät, dass drei Spieler von RB Leipzig einen Friseur aus Paris in die Messestadt haben einfliegen lassen.

Es soll sich dabei um die drei Franzosen Dayot Upamecano, Nordi Mukiele sowie Christopher Nkunku handeln. Der Friseur kann mit einem Privatjet aus Paris, was angeblich rund 8000 Euro gekostet haben soll. Auf Instagram postete der Friseur dann seine Ankunft in Leipzig sowie seine Arbeit an den Leipziger Spielern.

Ein Verstoß gegen das Hygiene-Konzept der DFL ist es aber wohl nicht, da es sich beim Friseur um einen guten Freund von Upamecano handeln soll, welcher auch schon in der Vergangenheit einige Monate beim Abwehr-Star verbracht haben soll. Gleichzeitig wurde der Franzose vor seiner Abreise getestet und tut dies auch weiterhin in Sachsen.

RB Leipzig: Lukas Klostermann droht OP

Die Verletzungssorgen von RB Leipzig gehen weiter. Nach Konrad Laimer (Knie-OP), Marcel Sabitzer (Muskelfaserriss) und Amadou Haidara (positiver Corona-Test) wird auch Lukas Klostermann gegen Basaksehir nicht mitwirken können.

Der Verteidiger kehrte mit Schmerzen von der Nationalmannschaft zurück und spielte am Wochenende in Augsburg nur in der ersten Halbzeit. Nun steht sogar im Raum, dass der Nationalspieler am linken Knie operiert werden muss, 2016 hatte sich Klostermann im rechten Knie einen Kreuzbandriss zugezogen und fehlte fast ein komplettes Jahr.

"Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, wie es mit Lukas weitergeht", hielt sich Trainer Julian Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel jedoch bedeckt. Für Klostermann dürfte nun Willi Orban in die Abwehrkette rücken.

RB Leipzig: Neuzugang Sörloth warnt vor Basaksehir

Alexander Sörloth kam im Sommer für 20 Millionen Euro von Trabzonspor nach Leipzig, der Norweger hat also schon in der Türkei seine Erfahrungen mit Leipzigs erstem Champions-League-Gegner gemacht. Der Stürmer warnt vor allem vor dem Angriff der Türken.

"Das ist eine Mannschaft, die als Team funktioniert", sagte Sörloth auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Die haben nicht den einen ganz großen Star, aber vor allem die Offensive ist stark. Da haben sie sehr kreative und torgefährliche Spieler."

Der Start ist den Türken bisher jedoch misslungen. In fünf Partien gab es lediglich vier Punkte und nur einen Sieg, ein 2:0 bei Trabzonspor. Schwächen sieht Sörloth vor allem in der Verteidigung: "Hinten war es nicht immer sattelfest. Da können wir mit unserer Power ansetzen. Wir müssen schnell und direkt vors Tor spielen. Ich hoffe, so holen wir unsere ersten drei Punkte."

