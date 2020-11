Karlsruher SV gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga treffen der Karlsruher SC und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Karlsruher SC - Darmstadt 98: Spielbeginn und Austragungsort

Austragungsort der Partie ist das Wildparkstadion in Karlsruhe. Der Anpfiff ist auf 13.30 Uhr terminiert. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen wird auch dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

KSC gegen Darmstadt heute live im TV und Livestream

Weiterhin besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Somit könnt ihr die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Darmstadt 98 nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Bezahlsender lässt Euch zwischen den Einzelspielen und der Konferenz wählen.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem SkyTicket habt Ihr zudem die Möglichkeit, die Partie auch als Nicht-Abonnent zu sehen.

Für denjenigen, der keine der oben genannten Optionen in Betracht ziehen will, stehen bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereit. Zudem bietet DAZN 40 Live-Berichterstattungen aus dem deutschen Oberhaus an. Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga sind beim "Netflix des Sports" beheimatet.

Karlsruhe vs. Dramstadt 98: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Alternativ zur Berichterstattung in TV-Bildern könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine Tore und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

KSC gegen SV Darmstadt 98: Voraussichtliche Aufstellungen

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Fröde - Wanitzek, Gondorf - Choi, P. Hofmann, Goller

Es fehlen: Hanek (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Kother (Gelb-Rot-Sperre)

SV Darmstadt 98: Schuhen - Bader, L. Mai, Rapp, Holland - Palsson - Skarke, Marvin Mehlem, Kempe, Seydel - Serd. Dursun

Es fehlen: Wittek (Reha nach Knie-OP)

Karlsruher SC - Darmstadt 98: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 16.05.2020 2. Bundesliga Karlsruher SC SV Darmstadt 98 2:0 29.10.2019 DFB-Pokal SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 04.10.2019 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 1:1 11.05.2015 2. Bundesliga Karlsruher SC SV Darmstadt 98 0:1 28.11.2014 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:0

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle