TSG Hoffenheim gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim den BVB. Wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Hoffenheim gegen den BVB: Anstoß, Datum, Ort

Die Partie zwischen Hoffenheim und dem BVB steigt am heutigen Samstagmittag, dem 17.10.2020, um 15.30 Uhr. Die Kraichgauer und Westfalen eröffnen damit mitunter den 4. Spieltag der Bundesliga, ein Freitagsspiel fand an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht statt.

Austragungsort des Spiels ist, wie bei Heimspielen der TSG gewöhnlich, die PreZero-Arena ins Sinsheim. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie wird auch dieses Spiel vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.

Hoffenheim vs. BVB live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Hoffenheim und dem BVB wird nicht im Free-TV zu sehen sein, bis auf einige wenige Ausnahmen trifft dies auf alle Bundesliga-Spiele zu.

Die Live-Übertragungsrechte für die Samstagsspiele um 15.30 Uhr liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Daher wird auch das Spiel der Dortmunder in Sinsheim ausschließlich auf Sky zu sehen sein. Sky-Kunden können über SkyGo zudem auch einen Livestream des Spiels sehen.

Hoffenheim - BVB im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um das Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund zu verfolgen, ist der Liveticker von SPOX. Zum Liveticker des Spiels geht es hier entlang, unseren Liveticker-Kalender könnt Ihr hier ansehen.

Hoffenheim gegen BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Vogt, Akpoguma, Posch - Skov, Rudy, Grillitsch, Sessegnon - Baumgartner, Dabbur, Bebou

Baumann - Vogt, Akpoguma, Posch - Skov, Rudy, Grillitsch, Sessegnon - Baumgartner, Dabbur, Bebou BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Sancho, Reus - Haaland

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Die TSG und der BVB gehen punktgleich in ihr Duell am Samstagmittag. Sowohl die Hoffenheimer als auch die Dortmunder konnten bislang zwei ihrer drei Spiele für sich entscheiden, beide mussten sich zudem einmal geschlagen geben. Die Gastgeber schlugen an den ersten zwei Spieltagen den 1. FC Köln und überraschend auch den FC Bayern, mussten sich am 3. Spieltag jedoch Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Die Dortmunder gewannen ihre Heimspiele gegen Mönchengladbach und Freiburg jeweils deutlich, verloren jedoch überraschend in Augsburg.