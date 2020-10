Hertha BSC: Bruno Labbadia ordnet nach Fehlstart offenbar Deutsch-Unterricht an

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC hat nach drei Niederlagen in den ersten vier Saisonspiele und dem Aus im DFB-Pokal gegen Braunschweig ein Kommunikationsproblem ausgemacht und will dies offenbar mit Deutschkursen für seine Spieler lösen.

"Es kann doch nicht sein, dass keiner auf dem Feld etwas sagt, keiner Verantwortung übernimmt. Da muss ich Kommandos reinrufen, bin lauter als alle zusammen. Das darf nicht sein", echauffierte sich Labbadia zuletzt nach der 0:2-Pleite der Hertha gegen Aufsteiger Stuttgart.

Laut der Bild müssen die Profis nun ein- oder zweimal die Woche zu Dolmetscher Alcir Perreira, der Einzel- und Gruppenunterricht anbieten wird. Insgesamt tummeln sich im Hertha-Kader 27 Spieler mit elf verschiedenen Nationalitäten, einige davon können noch kein Deutsch.

Dass der Hertha unter anderem auch deshalb der Start in die Saison gründlich misslungen ist, deutete Maximilian Mittelstädt an: "Wir haben viele neue Spieler, die die Sprache noch nicht sprechen und noch nicht so gut integriert sind."

Am Wochenende wartet auf die Alte Dame nach der 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart der nächste harte Brocken. Am Samstag um 15.30 Uhr geht es die A9 nach Süden, dann sind die Herthaner bei RB Leipzig zu Gast.