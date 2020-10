Bundesliga: FC Schalke 04 - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 5. Spieltags in der Bundesliga trifft der kriselnde FC Schalke 04 auf Aufsteiger VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart: Ort, Termin, Zuschauer

Die Partie Schalke gegen Stuttgart findet am heutigen Abend, 30. Oktober, um 20.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Aufgrund der Entwicklung der Coronazahlen in Gelsenkirchen - die 7-Tages-Inzidenz lag am Dienstag bei 140,2 Fällen - muss das Spiel ohne Zuschauer ausgetragen werden. Eine Genehmigung für eine Teilzulassung von 300 Zuschauern wurde entzogen.

Bundesliga: Schalke - Stuttgart heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspiel des 6. Spieltags könnt Ihr live und in voller Länge nur auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) der Bundesliga gesichert und berichtet somit auch aus Gelsenkirchen.

Im Einsatz sind Moderator Alex Schlüter, Experte Ralph Gunesch und Kommentator Lukas Schönmüller. Los geht es mit der Vorberichterstattung auf DAZN um 20.15 Uhr.

Doch nicht nur die Bundesliga ist auf DAZN zuhause: Zum Portfolio gehört außerdem Spitzenfußball aus der Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und MLS. Auch zu sehen sind US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Kampfsport, Motorsport und vieles mehr.

Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot für einen Monat kostenlos zu testen, im Anschluss kostet ein Abonnement 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

© imago images / Sportfoto Rudel

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr außerdem auf das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen. Dort werdet Ihr durch alle Bundesligaspiele begleitet und verpasst keinen Höhepunkt aus den Stadien.

Schalke vs. Stuttgart: Die vergangenen Spiele

96-mal trafen die Königsblauen und die Schwaben in der Bundesliga bislang aufeinander. Der VfB hat die Nase mit 42 Siegen knapp vorne (16 Unentschieden, 38 Siege für Schalke).

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 18. Mai 2019 Bundesliga Schalke 04 VfB Stuttgart 0:0 22. Dezember 2018 Bundesliga VfB Stuttgart Schalke 04 1:3 27. Januar 2018 Bundesliga VfB Stuttgart Schalke 04 0:2 10. September 2017 Bundesliga Schalke 04 VfB Stuttgart 3:1 21. Februar 2016 Bundesliga Schalke 04 VfB Stuttgart 1:1

Bundesliga: Der 6. Spieltag im Überblick

Das Spitzentrio ist am 6. Spieltag auswärts gefordert. Der FC Bayern reist nach Köln, der BVB nach Bielefeld und die Roten Bullen aus Leipzig nach Mönchengladbach - allesamt am Samstag.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 30.10.2020 20:30 Uhr FC Schalke 04 VfB Stuttgart 31.10.2020 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt Werder Bremen 31.10.2020 15:30 Uhr 1. FC Köln Bayern München 31.10.2020 15:30 Uhr FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 31.10.2020 15:30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 31.10.2020 18:30 Uhr Bor. Mönchengladbach RB Leipzig 01.11.2020 15:30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 01.11.2020 18 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg 02.11.2020 20:30 Uhr 1899 Hoffenheim 1. FC Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6.Spieltag

Der Negativlauf der Schalker setzte sich auch im Derby in Dortmund fort. Saisonübergreifend 21 Spiele wartet S04 auf einen Sieg. Tabellenplatz 17 ist die logische Konsequenz.