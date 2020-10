FC Schalke 04, News und Gerüchte: Christoph Daum hätte sich S04-Trainerjob vorstellen können

Christoph Daum hätte sich ein Engagement beim FC Schalke 04 zugetraut. Trainer Manuel Baum schwärmt von Mark Uth. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Christoph Daum hätte sich Schalke-Engagement zugetraut

Vor zwei Wochen hat sich der FC Schalke 04 aufgrund der anhaltenden Negativserie von Trainer David Wagner getrennt und Manuel Baum als seinen Nachfolger verpflichtet.

Einer, der sich ein Engagement als Coach bei den Knappen auch zugetraut hätte, ist Christoph Daum. Gegenüber der Redaktions-Kooperation G14plus erklärte der 66-Jährige, warum er der richtige Mann für S04 gewesen wäre.

"Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich mag den Menschenschlag", sagte der frühere Bundesliga-Trainer: "Aber vor allem weiß ich, was Schalke fehlt: Die haben sich von ihrer DNA gelöst, weil sie versuchen, etwas zu spielen und zu sein, was sie nicht sind und was nicht zu Schalke passt."

Seit ziemlich genau drei Jahren ist Daum mittlerweile ohne Trainerjob. Doch er kündigte an, bald wieder an der Seitenlinie stehen zu wollen. "Ich bin noch nicht fertig", sagte der 66-Jährige. Sein Vorteil sei: "Ich habe mir die komfortable Situation erarbeitet, dass ich sagen kann: Ich muss nicht mehr müssen."

RB Leipzig - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images / Picture Point LE 1/31 RB Leipzig hat mit 4:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Bei Leipzig verdienten sich Defensiv- und Offensivspieler Bestnoten, bei Schalke agierte nur einer solide. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / Uwe Kraft 2/31 Peter Gulacsi: Erst in der 54. Minute hatte er einen ersten Schalker Schuss zu halten - und tat das tadellos. Ansonsten nicht gefordert. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 3/31 Dayot Upamecano: Das zentrale Glied der Leipziger Abwehr agierte im Defensivspiel gewohnt tadellos. Bei eigenem Ballbesitz glänzte er mit gutem Aufbauspiel. Note: 2,5. © imago images / Jan Huebner 4/31 Willi Orban: Im Aufbauspiel der unauffälligste der drei Leipziger Verteidiger, vorne dafür umso erfolgreicher. Per Kopf erzielte Orban das 3:0. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 5/31 Marcel Halstenberg: Defensiv kaum gefordert, offensiv äußerst wirkungsvoll. Vor dem 1:0 eroberte er tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, vor dem 3:0 lieferte er die von Orban eingeköpfelte Flanke, das 4:0 erzielte er per Elfmeter. Note: 1. © imago images / Picture Point LE 6/31 Nordi Mukiele: Bemühte sich zwar, ging an der Seite seiner teils überragenden Mitspieler aber etwas unter. Traf zu viele falsche Entscheidungen und vergab in der 59. und 60. gute Chancen auf das 4:0. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 7/31 Amadou Haidara: Kam zu einigen Schusschancen, die er jedoch vergab. Sowohl in der 38. als auch in der 42. zielte er zu hoch. Manchmal hielt Haidara den Ball im Mittelfeld zu lange. Note: 3,5. © imago images / Contrast 8/31 Kevin Kampl: Etwas unauffälliger als Olmo und Forsberg, aber auch mit einem guten Spiel. Lediglich im Zweikampfverhalten offenbarte er Probleme. Gewann nur knapp 14 Prozent seiner direkten Duelle, aber keine entscheidenden. Note: 2,5. © imago images / Contrast 9/31 Angelino: Agierte deutlich weiter vorne als Mukiele und sorgte für viel Offensivdrang. In der 17. vertändelte er noch eine gute Chance, in der 35. köpfelte er das 2:0. Lieferte gefährliche Standards. Note: 1,5. © imago images / Picture Point LE 10/31 Dani Olmo: Rochierte an vorderster Front mit Forsberg und bereicherte das Spiel mit seiner technischen Klasse. Olmo spielte etliche gute Pässe, war am 1:0 mit einem Zuspiel beteiligt und holte den Elfer mit seinem Schuss heraus. Note: 1,5. © imago images / Karina Hessland 11/31 Christopher Nkunku: Neu in die Startelf gerückt ging Nkunku immer wieder ins Dribbling und riss somit Löcher in die Schalker Defensive. Das 2:0 bereitete er mit einer starken Flanke vor. Note: 2,5. © imago images / Picture Point LE 12/31 Emil Forsberg: Harmonierte glänzend mit Olmo und gefiel mit guten Pässen. Mit seinem Schuss erzwang er Bozdogans Eigentor zum 1:0. Bei gegnerischem Aufbauspiel lief Forsberg die aufbauenden Abwehrspieler energisch an. Note: 2. © imago images / Contrast 13/31 Alexander Sörloth: Ersetzte Forsberg in der 71., sorgte aber für keine Torgefahr mehr. Stattdessen holte er sich eine Gelbe Karte ab. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 14/31 Lukas Klostermann: Kam in der 71. für Upamecano und wurde genau wie dieser kaum gefordert. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 15/31 Benjamin Henrichs: Spielte nach seiner Einwechslung für Kampl keinen einzigen Fehlpass. Keine Bewertung. © imago images / VI Images 16/31 Joscha Wosz: Der 18-jährige Neffe von Dariusz Wosz feierte per Einwechslung sein Bundesligadebüt und wirkte genau wie Samardzic einige Minuten mit. Keine Bewertung. © imago images / opokupix 17/31 Lazar Samardzic: Das von Hertha BSC erworbene Offensivtalent sammelte in der Schlussphase einige Minuten weitere Bundesligaerfahrung. Keine Bewertung. © imago images / Revierfoto 18/31 Ralf Fährmann: Bei den drei Gegentoren ohne Mitschuld und zur Halbzeit wegen muskulärer Probleme für Neuzugang Rönnow ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Contrast 19/31 Benjamin Stambouli: Hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern Olmo, Forsberg und Angelino. Im Aufbauspiel mit viel zu vielen Fehlpässen, seine Passquote betrug lediglich knapp 63 Prozent. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 20/31 Salif Sane: Der vermeintliche Abwehrchef bekam wie seine beiden Nebenleute keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Ging in der 70. ohne gegnerische Einwirkung zu Boden, konnte letztlich aber doch weiterspielen. Note: 4,5. © imago images / Contrast 21/31 Matija Nastasic: Vor Bozdogans Eigentor zum 0:1 stand Nastasic zu weit weg von Forsberg; mit einem Handspiel verschuldete er den Elfmeter, der zum 0:4 führte. Gewann nur knapp 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5,5. © imago images / Picture Point LE 22/31 Alessandro Schöpf: Machte ein unauffälliges Spiel. Vor dem 0:1 leistete sich Schöpf gemeinsam mit Stambouli den entscheidenden Ballverlust. Immerhin mit ordentlichen Pass- und Zweikampfquoten. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 23/31 Omar Mascarell: In der 35. lag er nach einem Zweikampf zunächst am Boden. Als das Spiel fortgesetzt wurde, rappelte er sich auf, kam dem Schützen zum 2:0 Angelino aber nicht mehr hinterher. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 24/31 Nabil Bentaleb: Vor allem in der Anfangsphase wurde Bentaleb von seinen Mitspielern und Trainer Baum permanent lautstark eingewiesen. Unauffälliger als die Kommentare war seine Leistung im zentralen Mittelfeld. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 25/31 Benjamin Oczipka: Hatte auf der linken Außenbahn erhebliche Probleme mit Leipzigs Pressing. Dadurch resultierten etliche Ballverluste und Fehlpässe. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 26/31 Suat Serdar: Mit einem verzogenen Distanzschuss in der 5. Minute verzeichnete er den ersten Abschluss des Spiels. Bereits in der 22. Minute musste er mit einer Muskelverletzung runter, nachdem er gerade erst zurückgekehrt war. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 27/31 Mark Uth: Ließ sich anders als sein ebenfalls wirkungsloser Sturmpartner Paciencia immer wieder ins Mittelfeld und auf die Flügel fallen. Gefahr versprühte er aber von keiner Position. Note: 4,5. © imago images / Contrast 28/31 Goncalo Paciencia: In seiner Kernaufgabe als Stürmer zu behäbig und ungefährlich. Vor Leipzigs 3:0 verlor Paciencia das Kopfballduell gegen Orban. In der Halbzeit für Ibisevic ausgewechselt. Note: 5. © imago images / Jan Huebner 29/31 Can Bozdogan: Kam in der 22. für den verletzen Serdar und übernahm dessen Posten im Mittelfeldzentrum. Beim Versuch, einen Forsberg-Schuss zu retten, lenkte er den Ball zum 0:1 ins Tor. In der 54. gab er den ersten guten Schalker Schuss ab. Note: 4 © imago images / Picture Point LE 30/31 Frederik Rönnow: Der Neuzugang aus Frankfurt kam zur Pause für Fährmann und feierte sein Schalke-Debüt. Hielt einige haltbare Schüsse und in der 66. einen gefährlichen Nkunku-Freistoß.Überaus solides Debüt. Note 2,5 © imago images / RHR-Foto 31/31 Vedad Ibisevic: Ersetzte zur Pause Paciencia und blieb ähnlich wirkungslos. Note: 4,5.

Schalke: Manuel Baum schwärmt von Mark Uth

Nach seinem Dreierpack im Testspiel gegen den SC Paderborn hat Schalke-Trainer Manuel Baum von seinem Stürmer Mark Uth geschwärmt. "Mark ist ein Führungsspieler, kann gut Strategien umsetzen und ist enorm kreativ", sagte Baum.

Uth sei ein Spieler, der in Topform dem Team extrem weiterhelfen könne. "Viele Spieler setzen nur das um, was der Trainer vorgibt. Aber wenn ich an einer roten Ampel stehe und sehe, dass mir hinten gleich einer drauffährt, fahre ich trotzdem über die rote Ampel - obwohl es verboten ist. Solche Spieler brauchst du", so Baum.

