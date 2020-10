FC Bayern München gegen Hertha BSC heute live: TV und Livestream der Bundesliga

Zum Abschluss des 3. Spieltags trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC. Wo Ihr das Sonntagsspiel der Bundesliga heute live verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, ehe am zweiten Spieltag bereits die erste Niederlage wartete. Während die Bayern gegen Hoffenheim unterlagen (1:4), verlor Hertha BSC im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt (1:3). Durch den Sieg im Supercup scheint der Rekordmeister sich jedoch rehabilitiert zu haben und will die Pleite in Sinsheim heute in heimischen Gefilden wiedergutmachen.

FC Bayern - Hertha BSC heute live: Alle Infos

Das Heimspiel des FC Bayern rundet den 3. Spieltag ab und findet am heutigen Sonntag, dem 4. Oktober, um 18 Uhr statt. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 18 Uhr.

Wettbewerb: Bundesliga, 3. Spieltag

Bundesliga, 3. Spieltag Spiel: FC Bayern München - Hertha BSC

FC Bayern München - Hertha BSC Termin: Sonntag, 4. Oktober

Sonntag, 4. Oktober Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Allianz Arena, München

FC Bayern München gegen Hertha BSC heute live: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Die letzte Partie vor der ersten Länderspielpause der Saison wird wie gewohnt von Sky ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender hat umfassende Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga und zeichnet sich unter anderem für die Übertragung der Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr verantwortlich. Ab nächster Spielzeit übernimmt dies dann der Streamingdienst DAZN.

Sky steigt heute um 17.30 Uhr mit Vorberichten in die Übertragung ein. Kommentiert wird das Geschehen ab 18 Uhr von Jonas Friedrich.

Damit Ihr über den Fernseher live dabei sein könnt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Wer sich nicht an langfristige Vertragslaufzeiten binden möchte, hat außerdem die Option, sich mit SkyTicket einzudecken.

Sender Übertragungsbeginn Kommentator Sky Sport 1 (HD) 17.30 Uhr Jonas Friedrich

Bayern München - Hertha BSC heute live im Livestream verfolgen

Seid Ihr bereits Sky-Kunden, bietet der Pay-TV-Dienst Euch zusätzlich die Option, alle Inhalte über den hauseigenen Livestream zu verfolgen.

Dies funktioniert über die App SkyGo, welche Ihr Euch auf verschiedenen Geräten herunterladen könnt. Loggt Ihr Euch dort ein, könnt Ihr alle Inhalte von Sky im Livestream abrufen.

FC Bayern gegen Hertha heute live: Die Bundesliga im Liveticker

Als Alternative zum Live-Bild hilft SPOX Euch gerne aus der Patsche - mit dem SPOX-Liveticker. Dort erfahrt Ihr vor Spielbeginn die Aufstellung und anschließend garantiert keine spielentscheide Aktion!

Hier geht's zum SPOX-Liveticker zu Bayern - Hertha.

Bayern vs. Hertha heute live: Wo gibt es die Highlights der Bundesliga zu sehen?

Ihr könnt nicht live dabei sein, wollt am Montag auf der Arbeit aber mitreden können? Dann schaut nach Abpfiff bei DAZN rein! Denn der Streamingdienst hat die Highlights der Bundesliga schneller als jeder andere parat und liefert Euch die Höhepunkte des Spiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Die letzten Aufeinandertreffen