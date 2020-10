Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt hat dem FC Bayern in den vergangenen Jahren schon mehrere schmerzhafte Niederlagen zugefügt - die SGE ist aktuell stark in Form und könnte dem deutschen Rekordmeister heute erneut ein Bein stellen. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: Termin, Anpfiff und Ort

Das Aufeinandertreffen des FC Bayern und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Samstag (24. Oktober) um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München statt.

Der FC Bayern darf schon seit mehreren Spielen und wettbewerbsübergreifend keine Zuschauer mehr zu seinen Heimspielen einladen. Das Verbot der örtlichen Gesundheitsbehörde gilt noch mindestens bis zum 25. Oktober, dann wird die Situation in München neu bewertet.

© imago images / Revierfoto

Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht heute live im TV und Livestream sehen

Die heutige Partie ist in Deutschland nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen. Sky zeigt FCB-SGE heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 & UHD. Ihr könnt die Begegnung auch gemeinsam mit den vier anderen Parallelspielen in der Samstagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann verfolgen.

In der Konferenz ist Frank Buschmann für die Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt zuständig, Kai Dittmann kommentiert das Einzelspiel.

Beide Übertragungen sind für Sky-Kunden auch im Livestream verfügbar, entweder mit dem SkyTicket oder der SkyGo-App.

Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr das Spiel trotzdem nicht verpassen! Der SPOX-Liveticker hält Euch immer auf dem Laufenden.

Hier entlang zum Liveticker zu FCB-SGE.

Bundesliga: Die Tabelle am 5. Spieltag

Der FC Bayern hat bereits gegen die TSG Hoffenheim gepatzt und hat mit der stark aufspielenden Eintracht aus Frankfurt den nächsten Härtetest vor der Brust. Der Gewinner des heutigen Duells hat sogar die Chance, den 5. Spieltag als Tabellenführer zu verlassen, falls RB Leipzig an Hertha BSC scheitert.