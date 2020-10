Christoph Daum über verpasste Meisterschaft mit Bayer Leverkusen: "Als hätte mir jemand das Herz herausgerissen"

Christoph Daum hat emotional auf die verpasste Meisterschaft mit Bayer Leverkusen im Jahr 2000 zurückgeblickt. "Es tat unfassbar weh", schreibt der ehemalige Trainer der Werkself in seiner Biografie "Immer am Limit", aus der die Bild Auszüge vorab veröffentlichte.

"Ich kann mich nur noch an diese seltsame Stille in meinem Körper erinnern. Ich fühlte weder Trauer noch Schmerz in diesem Moment, ich fühlte einfach gar nichts. Ich war am Ende", schreibt Daum. "Erst nach dem Abpfiff spürte ich wieder etwas. Es hört sich vielleicht übertrieben an, aber es war so, als hätte mir jemand das Herz herausgerissen."

Leverkusen hatte am letzten Spieltag der Saison 1999/2000 einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern verspielt. Bayer verlor mit 0:2 bei der SpVgg Unterhaching. Michael Ballack unterlief damals ein Eigentor zum 0:1-Rückstand. Der FC Bayern besiegte dagegen Werder Bremen und wurde dank der besseren Tordifferenz Deutscher Meister.

"Es gab wirklich kaum jemanden, der nicht an unseren Triumph glaubte. Im Nachhinein kann ich etliche Fehler erkennen, die mir unterlaufen sind, weil ich den Überblick verloren hatte", schreibt der 66-Jährige.

Nach der Partie tröstete ihn sein damals 13-jähriger Sohn: "Wir hielten uns schweigend fest und fingen an zu weinen."