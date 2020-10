BVB-Stürmer Erling Haaland fällt gegen Arminia Bielefeld verletzt aus

Erling Haaland steht überraschend nicht im Kader für Borussia Dortmunds Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Der Norweger fällt "aufgrund leichter Knieprobleme" aus, wie der BVB mitteilte.

Für Haaland startet im Angriff wohl Kapitän Marco Reus. Dahinter bilden Jadon Sancho, Julian Brandt und Thorgan Hazard die Offensivreihe.

Haaland steht damit zu zweiten Mal in dieser Saison nicht in der Startelf. Am 4. Spieltag beim 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim kam er lediglich von der Bank.

In bisher neun Pflichtspielen in dieser Spielzeit traf er achtmal, drei Tore bereitete er zudem vor. Damit war er an mehr als der Hälfte der Dortmunder Tore direkt beteiligt.