BVB, News und Gerüchte: Ärger für Jadon Sancho wegen Verstoß gegen Corona-Bestimmungen?

BVB: Corona-Ärger für Sancho?

Nach einem Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen droht BVB-Star Jadon Sancho gemeinsam mit zwei weiteren englischen Nationalspieler Ärger. Bilder der englischen Boulevardzeitung Sun zeigen, wie Sancho auf einer Geburtstagsparty im Haus von Chelsea-Stürmer Tammy Abraham in London feierte. Anwesend war auch Nationalmannschafts-Kollege Ben Chilwell von FC Chelsea.

Etwa 20 Personen sollen bei der Feier am Samstag anwesend gewesen sein, erlaubt sind in England lediglich sechs Personen aus verschiedenen Haushalten. Die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, Masken nur teilweise getragen. Möglich sind auf der Insel bei Vergehen gegen die Corona-Vorgaben Geldstrafen in fünfstelliger Höhe.

Abraham, der zuhause von einer Überraschungsparty überrascht worden sei, erklärte am Sonntag: "Obwohl ich von den Plänen nichts wusste, möchte ich mich von ganzem Herzen für meine Naivität und den Besuch der Feier entschuldigen. Alles, was ich tun kann, ist, daraus zu lernen, mich bei jedem zu entschuldigen und zu versichern, dass das nie wieder passiert."

Ab Montag bereitet sich die englische Nationalmannschaft auf die bevorstehenden Länderspiele vor, die FA erklärte nach Bekanntwerden der Bilder, dass vorerst keine Änderungen in der Kaderzusammenstellung geplant seien. Besonders pikant ist Sanchos Partybesuch aufgrund der Tatsache, dass er die vergangenen beiden BVB-Spiele wegen einer Atemwegsinfektion verpasst hatte.

BVB: Die legendäre Meistermannschaft von 2002 mit Rosicky, Lehmann, Koller und Co. © imago images / Kosecki 1/27 2002 holte der BVB mit einem Punkt vor Leverkusen den Meistertitel. Mit fünf Toren und elf Assists hatte Tomas Rosicky großen Anteil daran. Heute wird er 40. Grund genug, um auf das legendäre Team zurückzublicken - und was die Spieler heute machen. © getty 2/27 TRAINER - Matthias Sammer: Bis heute der jüngste Meistertrainer der Geschichte. 2004 für eine Saison zum VfB, ab 2006 Sportmanager beim DFB, ab 2012 Sportvorstand beim FC Bayern. Fungiert mittlerweile beim BVB als externer Berater. © getty 3/27 TORHÜTER - Jens Lehmann (30 Einsätze): War der sichere Rückhalt, musste jedoch vier Spiele am Ende der Saison wegen einer Tätlichkeit zuschauen. Wechselte später zu Arsenal. War Co-Trainer beim FC Augsburg und sitzt nun im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. © getty 4/27 Philipp Laux (5 Einsätze): Vertrat Lehmann während seiner Sperre und kassierte zwei Pleiten. Beendete 2003 seine Karriere und wurde Torwarttrainer beim DFB. Als selbstständiger Teampsychologe bei Bayern, Hoffenheim und Leipzig. Seit Mai zurück beim BVB. © getty 5/27 VERTEIDIGER - Christian Wörns (29 Einsätze): Kickte noch bis zum Karriereende 2008 in Dortmund, Klinsmann strich ihn 2006 aus dem Kader für die Heim-WM. Schlug eine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich ein und ist aktuell Cheftrainer der deutschen U19. © getty 6/27 Evanilson (27 Einsätze): Blieb bis 2005, kam 2006 auf 3 Einsätze für Köln - doch danach ging nicht mehr viel zusammen. Tingelte viel durch Brasilien, machte dann 2013 endgültig Schluss. Läuft mittlerweile für die BVB-Legendenmannschaft auf. © getty 7/27 Jürgen Kohler (22 Einsätze): Spielte im Mai 2002 sein letztes Spiel im UEFA-Cup-Finale, wo er nach 31 Minuten Rot sah. Danach ein Jahr U21-Trainer Deutschlands, danach noch Coach in Duisburg, Aalen, Bonn. Aktuell vereinslos. © getty 8/27 Dede (28 Einsätze): Blieb bis 2011 beim BVB und wurde dort zur Vereinslegende. Ging danach drei Jahre zu Eskisehirspor in die Türkei, wo er 2015 nach dem Karriereende als Co-Trainer fungierte. © getty 9/27 Christoph Metzelder (25 Einsätze): Ging 2007 zu Real Madrid, 2010 zu Schalke und beendete seine Karriere in der Heimat in Haltern, wo er 1. Vorsitzenden war. Zudem einst Mitglied des Aufsichtsrats bei Preußen Münster. © getty 10/27 Ahmed Madouni (7 Einsätze): Wechselte 2005 nach Leverkusen, war später noch bei Union und Cottbus, wo er 2014 seine Karriere beendete. Ließ sich zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund blicken. © getty 11/27 MITTELFELDSPIELER - Stefan Reuter (28 Einsätze): 2004 war Schluss für den Weltmeister von 1990. Bis Januar 2005 Assistent der Unternehmensführung des BVB. Anschließend 1860-Geschäftsführer, seit 2012 Manager in Augsburg. Etablierte den FCA in der BL. © getty 12/27 Miroslav Stevic (24 Einsätze): Verließ den BVB nach der Meisterschaft und spielte noch für Fenerbahce, Bochum und Unterhaching. Von 2009 bis 2011 Sportdirektor bei 1860 München. Zuletzt immer wieder als Experte bei DAZN aktiv. © getty 13/27 Jörg Heinrich (16 Einsätze): Ging 2003 nach Köln und ließ anschließend seine Karriere im Osten ausklingen. Von 2005 bis 2007 Sportdirektor bei Union Berlin, später Trainer. Wurde beim BVB 2017 für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Peter Stöger. © getty 14/27 Tomas Rosicky (30 Einsätze): Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Manager. Machte über 100 Länderspiele für Tschechien. © getty 15/27 Sunday Oliseh (18 Einsätze): 2003 ein Jahr nach Bochum verliehen, 2005 ging es nach Genk - dann war die Karriere des einstigen Ajax- und Juventus-Spielers vorbei. Wurde 2015 Nationaltrainer seines Heimatlands Nigeria, bis 2018 Coach bei Fortuna Sittard. © getty 16/27 Lars Ricken (28 Einsätze): Nach seinem Kreuzbandriss 2005 ging es bergab, 2007 wurde er von Thomas Doll in die zweite Mannschaft versetzt, wo er Kapitän wurde. 2009 beendete er seine Karriere. Seit 2008 Nachwuchskoordinator bei seinem Herzensklub. © getty 17/27 Otto Addo (8 Einsätze): Ab 2005 noch für Mainz und den HSV aktiv. Begann dann Co-Trainer-Tätigkeiten in Hamburg, bei Nordsjaelland und in Gladbach. Seit 2019 Talente-Trainer in Dortmund, wo er für den Übergangsbereich zu den Profis verantwortlich ist. © getty 18/27 Sebastian Kehl (15 Einsätze): Blieb bis zum Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiters der Lizenzspielerabteilung beim BVB. © getty 19/27 Francis Bugri (1 Einsatz): Kam am 13. Spieltag gegen 1860 in der 90. Minute rein und darf sich deshalb Meister nennen. Karriereende 2014, arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © getty 20/27 ANGREIFER - Jan Koller (33 Einsätze): Ging 2006 und kickte noch für Monaco, Nürnberg, Samara und Cannes. Spielte 2018 eine Partie für die Futsal-Abteilung des FC Deisenhofen, damit er von 1860-Legende Roman Tyce einen Tisch auf der Wiesn bekam. © getty 21/27 Fredi Bobic (3 Einsätze): Kam an Amoroso, Koller und Ewerthon nicht vorbei und wurde nach Bolton ausgeliehen. Später noch bei Hannover und Hertha. Anschließend Funktionär in Bulgarien, vier Jahre beim VfB und seit 2016 Vorstand Sport der Eintracht. © getty 22/27 Heiko Herrlich (10 Einsätze): Gab nach eineinhalb Jahren Pause wegen seiner Krebserkrankung sein Comeback. Karriereende 2004. Anschließend Trainer im U-Bereich, aber auch bei Bochum, Unterhaching, Regensburg, Leverkusen und aktuell Augsburg. © getty 23/27 Ewerthon (27 Einsätze): Ging 2005 zu Saragossa, wo er ähnlich erfolgreich spielte, zwischenzeitlich aber zum VfB verliehen wurde. Später noch in Russland, Katar und Brasilien aktiv. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 24/27 Marcio Amoroso (31 Einsätze): In seinem ersten Jahr gleich Meister und Torschützenkönig, 2004 wurde sein Vertrag nach Zwistigkeiten mit Sammer aufgelöst. War noch für Malaga, Milan und Saloniki aktiv, ehe er 2009 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. © getty 25/27 Giuseppe Reina (6 Einsätze): Blieb bis 2004, dann ging's erst zur Hertha und ein Jahr später nach Siegen. Von 2010 bis 2012 trainierte er die A-Jugend der SV Holzwickede. Später noch Spielertrainer im österreichischen Oberndorf, zeitweise auch Kellner. © getty 26/27 David Odonkor (2 Einsätze): Wurde in Dortmund zum Nationalspieler und nahm an der WM 2006 teil. Ging danach zu Betis, später noch in Aachen aktiv. Gewann 2015 "Promi Big Brother", zuletzt Co-Trainer beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor. © getty 27/27 Jan-Derek Sörensen (15 Einsätze): Kam 2001 zum BVB, nachdem er zuvor auch bei 1860 unterschrieben hatte - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Derzeit Trainer des Baerum SK.

BVB - Haaland-Assist: "Tolle Geste" oder "Bürgerpflicht"?

Erling Haaland trat gegen den SC Freiburg nicht nur als doppelter Torschütze, sondern auch als Vorlagengeber in Erscheinung. Der Norweger legte in der Nachspielzeit das 4:0 von Felix Passlack auf, der nur noch einschieben musste. "Jep. Ich kann nicht nur Tore. Ich gebe auch Assists", sagte Haaland nach dem Spiel nüchtern.

Lobende Worte hatte stattdessen Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, für Haaland übrig: "Das war eine tolle Geste von ihm, noch rüberzuspielen. Genau das ist es, was eine Mannschaft braucht", zitiert ihn der kicker.

Sportdirektor Michael Zorc sah in der Vorgabe hingegen eine Art "Bürgerpflicht". Schließlich "musste ihn Felix nur noch reinschieben". Mitspieler Marco Reus resümierte: "Er spielt so, wie er trainiert. Dazu kommt noch seine Professionalität, so wie er drauf ist, das Positive. Das gefällt uns, das brauchen wir auf dem Platz. Er wird immer seine Tore machen."

Haaland steht nach drei Spielen in der neuen Bundesligasaison schon wieder bei vier Treffern, in seinem ersten neun Monaten in Dortmund traf der Neuzugang aus Salzburg bereits überragende 21-mal (plus fünf Assists in 23 Spielen). Der BVB überwies 20 Millionen Euro nach Österreich.

Sammer über Watzke: "Werde ich nie vergessen"

Nachdem Matthias Sammer von 2012 bis 2016 als Sportdirektor für den FC Bayern gearbeitet hatte, kehrte er 2018 als Berater zum BVB zurück. Dort war er bereits vier Jahre als Trainer tätig. Dankbar zeigte er sich darüber vor allem bei Hans-Joachim Watzke, dem er dies "nie vergessen" werde. "Dafür bin ich ihm ausgesprochen dankbar", sagte Sammer in einem Gespräch im Rahmen der kicker-Reihe "Triff Deinen Helden".

Zudem sprach Sammer, BVB-Meistertrainer von 2002, über seinen ausgeprägten Ehrgeiz: "Da, wo ich war, wollte ich Erfolg haben, jede Niederlage ist schlimm. Ich bin ein so saumäßiger Verlierer."

Nachdem er 1999 aufgrund einer bakteriellen Infektion im Knie seine aktive Karriere beenden musste, saß er bereits ein Jahr später auf der BVB-Bank: "Ich hatte andere Vorstellungen, was nach meiner Karriere passieren sollte. Ich war doch noch ein Lehrling." Bis heute ist er mit 34 Jahren jüngster Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte.

