BVB gegen Schalke 04: Das Revierderby heute im Liveticker

Mittelfeld - Tamas Hajnal: Wurde bei S04 (!!) zum BL-Profi, doch erst beim KSC wurde der BVB auf ihn aufmerksam. Zweineinhalb Jahre in Dortmund als Mittelfeldmotor, dann noch in Stuttgart und Ingolstadt. Karriereende in der Heimat 2018 bei Ferencvaros.