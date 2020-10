Bundesliga: BVB gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Nach der Niederlage im Supercup geht es für den BVB in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Bei SPOX gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

Die Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga jetzt mit dem kostenlosen Probemonat live auf DAZN schauen

Im Supercup unter der Woche gegen den FC Bayern München zog Borussia Dortmund knapp mit 2:3 den Kürzeren. Zuvor gab es bereits in der Bundesliga eine Niederlage gegen den FC Augsburg. Der BVB steht also im Heimspiel gegen den SC Freiburg unter Zugzwang, doch die Freiburger sind wieder einmal gut in die Saison gestartet - trotz aller Aderlässe.

BVB gegen Freiburg: Alle Infos zum Spiel

Die Partie des BVB gegen Freiburg findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park statt. 11.500 Zuschauer sind für das Spiel im ehemaligen Westfalenstadion zugelassen.

Wettbewerb: Bundesliga, 3. Spieltag

Bundesliga, 3. Spieltag Begegnung: Borussia Dortmund - SC Freiburg

Borussia Dortmund - SC Freiburg Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park in Dortmund

Signal-Iduna-Park in Dortmund Zuschauer: 11.500

Bundesliga: BVB gegen Freiburg heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem BVB und Freiburg wird heute live und exklusiv auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat seit Jahren die Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga. Um 14 Uhr startet die Vorberichterstattung für alle Samstagsspiele. Moderatorin Esther Sedlaczek stimmt dann die Zuschauer zusammen mit Experte Dietmar Hamann auf die Partien des Nachmittags ein.

Um 15.30 Uhr ist dann Anstoß auf Sky Sport Bundesliga 3. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss. In der Konferenz, die auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen ist, führt Frank Buschmann durch die Begegnung.

Alle Sky-Abonnenten, die das Spiel nicht am Fernseher verfolgen können, haben die Möglichkeit, über Sky Go in den Genuss eines Livestreams zu kommen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, den Spieltag über Sky Ticket zu buchen und dann auch als Nicht-Abonnent dabei zu sein.

© imago images / Poolfoto

BVB gegen Freiburg: Die Highlights auf DAZN

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, muss sich nicht grämen. Bereits 40 Minuten nach Spielende präsentiert DAZN ausführliche Highlights zu allen Bundesliga-Spielen. Um ca. 18 Uhr stehen dann die Highlights zu BVB - Freiburg auf Abruf parat.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos und kann somit 30 Tage lang ausgiebig getestet werden. Erst ab dem zweiten Monat fallen 11,99 Euro an, falls man sich dazu entschließt, den Streamingdienst weiter zu abonnieren. Auch danach ist DAZN monatlich kündbar oder kann für einen bestimmten Zeitraum pausiert werden.

Wer keinen Wert auf eine flexible Kündigung legt, kann sich gleich für ein Jahr binden und monatlich sparen. Im Jahresabo gibt es DAZN bereits für 119,99 Euro. Das sind umgerechnet 9,99 Euro im Monat.

BVB gegen Freiburg: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Der SC Freiburg ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen und liegt in der Tabelle vor Borussia Dortmund.