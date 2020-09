Schiedsrichterin Steinhaus will offenbar Karriere nach Supercup beenden

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus feiert am Abend ihre Supercup-Premiere - und könnte im Anschluss möglicherweise ihre Karriere beenden. Wie der DFB am Mittwochmorgen mitteilte, wird die 41-Jährige am Abend als erste Frau den deutschen Supercup zwischen Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund (20.30 Uhr live auf DAZN und im Liveticker) pfeifen.

Im Anschluss berichtete die Bild-Zeitung, dass es sich dabei um ihr letztes Spiel als Profi-Schiedsrichterin handeln könnte. Demnach sei es "mehr als wahrscheinlich", dass Steinhaus direkt nach dem Abpfiff ihre Karriere beende. Der DFB wollte sich auf SID-Nachfrage nicht dazu äußern.

Für Steinhaus ist die Partie in München das erste Spiel seit dem 32. Spieltag der Vorsaison, an den ersten beiden Spieltagen der Profiligen der aktuellen Spielzeit war sie noch nicht als Schiedsrichterin im Einsatz. Steinhaus war zuvor bereits die erste Frau, die als Unparteiische im deutschen Profifußball eingesetzt wurde. Auch mit ihrem ersten Bundesliga-Einsatz im September 2017 schrieb die FIFA-Schiedsrichterin Geschichte.