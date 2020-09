Schalke-Boss Jochen Schneider stellt David Wagner kein Ultimatum

Schalke 04 hat immer noch an der 0:8-Schlappe zum Saisonauftakt bei Bayern München zu knabbern. Sportvorstand Jochen Schneider verlangt gegen Werder Bremen eine klare Leistungssteigerung.

Die Partie gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sei kein Endspiel für den schwer angeschlagenen Trainer David Wagner, betonte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. "Ich bin keiner, der öffentlich ein Ultimatum von sich gibt. Das ist nicht meine Art", sagte Schneider fünf Tage nach dem desaströsen 0:8 zum Saisonauftakt bei Bayern München: "Klar ist, dass wir anders auftreten müssen. Wir können uns nicht noch einmal so präsentieren. Das ist so nicht akzeptabel."

Eigentlich wollte der Klub am Mittwoch lediglich den neuen Stürmer Goncalo Paciencia per Videoschalte vorstellen, kurz darauf folgte eine zweite Einladung: Schneider wollte sich zur aktuellen Situation äußern - das machte er auch, und doch ließ sich der 50-Jährige klare Stellungnahmen nicht entlocken.

Dabei ist die Situation bedrohlich: 17 Spiele in der Bundesliga hat Schalke nun nicht gewonnen. Die Hoffnung, dass mit der neuen Saison alles besser werden würde, wurden von den Bayern am vergangenen Freitag brutal zerstört. Und nun kommt die extrem wichtige Partie gegen Bremen. Dort, forderte Schneider, müssen nach dem "desaströsen Spiel in München" Leistung, Einstellung und letztlich auch Ergebnis stimmen.

Muss Wagner andernfalls gehen? Und gibt es bereits einen Plan B für einen möglichen Nachfolger? "Diese Frage möchte ich nicht beantworten", sagte Schneider lapidar - wohlwissend, dass er Wagner bei dieser Gelegenheit durchaus nochmals öffentlichkeitswirksam den Rücken hätte stärken können.

Schalkes schreckliche Pleitenserie: So erklärte Trainer David Wagner die einzelnen Spiele © imago images / RHR-Foto 1/37 Schalke steckt seit Anfang dieses Jahres in einer historischen Abwärtsspirale. Wir blicken auf alle Schalker Spiele in diesem Jahr und zeigen, wie Trainer David Wagner die Partien jeweils bewertet hat. © imago images / Moritz Müller 2/37 18. Spieltag 19/20 (17.01.2020): FC SCHALKE – Borussia Mönchengladbach 2:0. Die Rückserie beginnt gut für die Königsblauen. Gegen Gladbach fährt man einen verdienten 2:0-Erfolg ein und unterstreicht die internationalen Ambitionen. © imago images / Laci Perenyi 3/37 David Wagner nach dem Spiel: "Es ging gut los. Es war ein super Spiel von meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg. Im Moment schreit keiner Hurra, wenn er gegen uns spielt.“ © imago images / ActionPictures 4/37 19. Spieltag 19/20 (25.01.2020): FC BAYERN – FC Schalke 5:0. Nur eine Woche später setzt es die erste Klatsche durch den FC Bayern. Hält Schalke in Halbzeit eins noch gut mit, fällt man in den zweiten 45 Minuten auseinander. © imago images / ActionPictures 5/37 David Wagner nach dem Spiel: "Natürlich ist es enttäuschend. Die Bayern waren heute bockstark und wir waren nicht so stark, wie wir sein können. Wenn du hier was mitnehmen willst, muss sehr viel zusammenkommen. Das war heute nicht der Fall.“ © imago images / Matthias Koch 6/37 20. Spieltag 19/20 (31.01.2020): Hertha BSC – FC Schalke 0:0. In einer größtenteils langweiligen Partie trennen sich Schalke und die Hertha torlos. Königsblau zeigt sich im Gegensatz zur Vorwoche aber defensiv stabilisiert. © imago images / Contrast 7/37 David Wagner nach dem Spiel: „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der einen defensiven Ansatz hat. Auf die Partie bei den Bayern haben wir eine gute Reaktion gezeigt und zu null gespielt.“ © imago images / Chai v.d. Laage 8/37 21. Spieltag 19/20 (08.02.2020): FC Schalke – SC Paderborn 1:1. Auch gegen den qualitativ unterlegenen Aufsteiger kommt man nicht über eine Punkteteilung hinaus. Eine 1:0-Führung kann der SCP kurz vor Spielende noch ausgleichen. © imago images / Chai v.d. Laage 9/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben alles investiert, sind verdient in Führung gegangen und hatten Chancen, noch mehr Tore zu erzielen. Das haben wir leider nicht getan.“ © imago images / RHR-Foto 10/37 22. Spieltag 19/20 (16.02.2020): FSV Mainz – FC Schalke 0:0. Gegen die Mainzer müssen sich die Knappen ebenfalls mit einem Punkt zufriedengeben. In der Tabelle steht man aber immer noch auf Rang sechs. nur fünf Zähler hinter den CL-Plätzen. © imago images / RHR-Foto 11/37 David Wagner nach dem Spiel: „Uns fehlt ein wenig die Leichtigkeit beim Herausspielen von Torchancen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die um jeden Punkt fightet. Wir nehmen diesen Punkt mit und werden weitergehen.“ © imago images / Team 2 12/37 23. Spieltag 19/20 (22.02.2020): FC Schalke 04 – RB LEIPZIG 0:5. Ähnlich wie bei den Bayern kommt Schalke gegen Leipzig unter die Räder. Nach dem frühen 1:0 durch Sabitzer dreht RB in Halbzeit zwei richtig auf und schießt S04 aus dem Stadion. © imago images / Laci Perenyi 13/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir hatten zu wenig Spieler auf dem Platz, die Normalform hatten. Aber dafür gibt es Erklärungen. Viele Spieler müssen viel spielen, obwohl sie vielleicht mal eine Pause verdient hätten, andere sind nicht ganz fit.“ © imago images / Sven Simon 14/37 24. Spieltag 19/20 (29.02.2020): 1. FC KÖLN – FC Schalke 3:0. Unerwartet, aber nicht weniger deutlich, setzt sich Köln in der darauffolgenden Woche gegen Schalke durch. Die Knappen kommen zu keiner nennenswerten Torchance. © imago images / Uwe Kraft 15/37 David Wagner nach dem Spiel: „Die Schwierigkeiten, die wir aktuell haben, sind nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen uns jetzt in die nächsten Spiele reinbeißen, auch wenn das nicht einfach wird. Die Situation ist, so wie sie ist.“ © imago images / Team 2 16/37 25. Spieltag 19/20 (07.03.2020): FC Schalke – TSG Hoffenheim 1:1. Nach zwei Niederlagen in Folge holt Schalke gegen Hoffenheim wieder einen Zähler. Einen überzeugenden Auftritt legt die Mannschaft von David Wagner aber nicht hin. © imago images / RHR-Foto 17/37 David Wagner nach dem Spiel: „Froh bin ich darüber, dass die Jungs unseren neuen Ansatz angenommen haben. Wir haben nach den Ausfällen in den vergangenen Wochen extrem schnell und gut gelernt.“ © imago images / Poolfoto 18/37 26. Spieltag 19/20 (16.05.2020): BORUSSIA DORTMUND – FC Schalke 4:0. Das erste Spiel nach der Corona-Pause mutiert für die Knappen zum Alptraum. Ausgerechnet im Derby lässt der BVB den Schalkern keine Chance und gewinnt verdient mit 4:0. © imago images / Poolfoto 19/37 David Wagner nach dem Spiel: „Es gilt, sich zu schütteln und es schleunigst besser zu machen. Die Mannschaft hat - trotz des Ergebnisses - viel Entwicklungspotenzial. Ich möchte nach solch einem Tag nicht alles kleinreden.“ © imago images / Poolfoto 20/37 27. Spieltag 19/20 (24.05.2020): FC Schalke – FC AUGSBURG 0:3. Gegen Augsburg zeigt sich Schalke nicht verbessert. Eine Standardsituation und zwei individuelle Fahler reichen dem FCA letztlich zu einem problemlosen 3:0-Sieg. © imago images / Poolfoto 21/37 David Wagner nach dem Spiel: „Die Psyche spielt eine große Rolle, die momentane sportliche Situation geht an den Jungs nicht spurlos vorbei, erst recht, wenn du direkt wieder ins Hintertreffen gerätst.“ © imago images / Poolfoto 22/37 28. Spieltag 19/20 (27.05.2020): FORTUNA DÜSSELDORF – FC Schalke 2:1. Die 1:0-Führung der Knappen dreht die Fortuna nach einem Schubert-Patzer innerhalb von nur fünf Minuten. Es ist das zehnte sieglose Spiel in Folge für S04. © imago images / Poolfoto 23/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir können momentan aufgrund der personellen Situation leider nicht viel anderes anbieten. Wir mussten weggehen von der ursprünglichen Spielidee, die uns lange ausgezeichnet hat.“ © imago images / Poolfoto 24/37 29. Spieltag 19/20 (30.05.2020): FC Schalke – WERDER BREMEN 0:1. Auch beim nächsten Abstiegskandidaten hagelt es eine Pleite. Etwas glücklich setzen sich die Bremer gegen Schalke durch und beenden damit deren letzten Hoffnungen auf Europa. © imago images / Poolfoto 25/37 David Wagner nach dem Spiel: „In den vergangenen Spielen hatten wir mit dem offensiveren Ansatz eher Probleme. Die zweite Halbzeit war besser. Ich will nicht sagen, dass sie gut war – aber sie war besser. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage.“ © imago images / RHR-Foto 26/37 30. Spieltag 19/20 (07.06.2020): Union Berlin – FC Schalke 1:1. Das erste Mal seit vier Begegnungen darf Schalke wieder einen Punkt bejubeln. Das 1:1 gegen Union ist leistungsgerecht, außerdem werden die Abstiegskandidaten auf Distanz gehalten. © imago images / Laci Perenyi 27/37 David Wagner nach dem Spiel: „In dieser wahnsinnig schweren Phase, in der wir uns befinden, kannst du nur erwarten, dass sich die Jungs wehren, mutig auftreten und fighten. Ich denke, das haben sie getan. Es sind sehr vielfältige Probleme, die wir haben. © imago images / Poolfoto 28/37 31. Spieltag 19/20 (14.06.2020): FC Schalke – Bayer Leverkusen 1:1. Einen der wenigen Achtungserfolge der Rückrunde erzielt die Wagner-Elf gegen Leverkusen. Zwar ist Bayer über 90 Minuten die bessere Mannschaft, S04 erkämpft sich aber einen Punkt. © imago images / Poolfoto 29/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir haben gezeigt, dass wir trotz der angespannten Personallage als Mannschaft zusammenstehen und fighten. Es war ein intensives Spiel, in dem die Rollen klar verteilt waren.“ © imago images / Poolfoto 30/37 32. Spieltag 19/20 (17.06.2020): EINTRACHT FRANKFURT – FC Schalke 2:1. Auch gegen Frankfurt verlässt Schalke als Verlierer den Platz. Dennoch feiert man, da Düsseldorf gegen Leipzig Punkte lässt, den sicheren Klassenerhalt. © imago images / Poolfoto 31/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wie sich diese junge Mannschaft gewehrt hat, verdient meiner Meinung nach Respekt. Es ist schade, dass wir das Resultat nicht mehr drehen konnten. Die zweite Halbzeit war ähnlich gut wie das Spiel gegen Leverkusen.“ © imago images / Poolfoto 32/37 33. Spieltag 19/20 (20.06.2020): FC Schalke – VFL WOLFSBURG 1:4. Am vorletzten Spieltag schießen die Wölfe die Schalker mit 4:1 ab. S04 verschläft die erste Halbzeit, wacht zu spät auf und kann letztlich nur noch Ergebniskosmetik betreiben. © imago images / Poolfoto 33/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind auf einen Gegner getroffen, der im Moment ein anderes Level hat als wir. Diese junge Mannschaft hat aber auch nach dem 0:4 noch versucht, das Resultat zu korrigieren – und dazu hatte sie Optionen.“ © imago images / Poolfoto 34/37 34. Spieltag 19/20 (27.06.2020): SC FREIBURG – FC Schalke 4:0. Die Schalker Horror-Spielzeit 19/20 endet mit einem weiteren Tiefpunkt. Mit 0:4 muss man sich dem SC Freiburg geschlagen geben und beendet die Saison als Tabellen-12. © imago images / Poolfoto 35/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind mit unserer jungen Mannschaft gut ins Spiel gekommen und hatten gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr viel entgegenzusetzen. Deshalb haben wir das Spiel auch verdient verloren." © imago images / MIS 36/37 1. Spieltag 20/21 (18.09.2020): FC BAYERN – FC Schalke 8:0. Knapp drei Monate und eine Saison-Vorbereitung später scheint das Schalker Elend immer noch kein Ende gefunden zu haben. Gegen den amtierenden Meister wird man mit 0:8 abgeschossen. © imago images / MIS 37/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir haben als Gruppe keine gute Leistung gezeigt, die Bayern waren in herausragend guter Verfassung. Jetzt müssen wir uns schütteln. Ich habe Vertrauen in die Qualität des Teams, diese konnten wir leider nicht zeigen."

Schneider versteht "extreme Unzufriedenheit"

Stattdessen lobte Schneider die Qualität des Kaders, der eigentlich viel zu gut besetzt sei, um derlei Probleme zu haben. "Die Rückrunde ist ein Rucksack, den wir alle, auch David Wagner, mit uns schleppen", gab Schneider zu, er verwies aber zeitgleich auf die zurückgekehrten Leihspieler und Neuverpflichtungen: "Wir haben etliche dabei, die mit der Rückrunde nichts zu tun hatten."

Und die folgerichtig weniger gehemmt sein müssten. "Die Kernfrage ist, ob wir den Turnaround schaffen. Ob es uns gelingt, den Karren, der ein Stück im Dreck steckt, wieder rauszuziehen", sagte Schneider: "Das klappt nur mit einem Erfolgserlebnis, weil das das Selbstvertrauen zurückbringt."

Mit Kritik einzelnen Personen gegenüber hielt er sich zurück, er sei niemand, der jemanden "öffentlich zur Schlachtbank" führe. Auch nicht David Wagner - trotz der in der Schalker Geschichte beispiellosen Negativserie. "Wenn David Wagner so ein schlechter Trainer wäre, wie hat er es dann geschafft, in der Hinrunde, solche Ergebnisse zu erzielen?", sagte der Sportvorstand.

Er verstehe die "extreme Unzufriedenheit", zumal es "mit der Leistung von München schwierig wird, in der Bundesliga überhaupt zu punkten". Schneider formulierte daher den Auftrag: "Es gilt, in eine Verfassung zu kommen, in der wir im Hinblick auf das kommende Bundesligaspiel wettbewerbsfähig sind."

Dabei soll vor allem der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Paciencia helfen. Der Portugiese bringe "technischen Fähigkeiten, Abschlussqualität und Körperlichkeit" mit, sagte Schneider. Dinge also, die elementar sind, um erfolgreich Fußball zu spielen. Gleichzeitig aber auch Dinge, die Schalke 04 bereits seit Monaten abgehen.

Der Portugiese redete völlig unbekümmert, er sprach die schöne Seite des Sports an, der auch nach Rückschlägen immer wieder Möglichkeiten bieten würde. "Es ist nur Fußball, wir müssen arbeiten und uns Selbstvertrauen holen", sagte der 26-Jährige: "Klar war das Bayern-Spiel nicht das beste Debüt meiner Karriere, aber im Fußball hat man in fünf oder sechs Tagen die Chance, eine Reaktion zu zeigen." Und David Wagner den Job zu retten.