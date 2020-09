RB Leipzig: Julian Nagelsmann bestätigt Interesse an Stürmer Alexander Sörloth

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig sieht bei der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison noch einige Herausforderungen. "Der Transfermarkt kommt nicht wirklich in Schwung", sagte Nagelsmann am Freitag.

Am schnellsten erwarte er eine Einigung bei Linksverteidiger Angelino, der in der abgelaufenen Rückrunde von Manchester City ausgeliehen war. "Den brauchen wir unbedingt", so Nagelsmann. Da die Belastung in der anstehenden Spielzeit "nicht der Norm entspricht, die wir sonst gewöhnt sind", müsse der Klub laut Nagelsmann noch an einigen Stellen nachbessern.

Vor allem im Sturm muss Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner und Patrik Schick her, den die AS Rom nicht für ein weiteres Mal nach Leipzig ausleihen wollte. Dass auf dieser Position der Norweger Alexander Sörloth von Trabzonspor ein Thema werden könnte, bestätigte der Trainer: "Das kann ein Ersatz sein. Auch mit dem beschäftigen wir uns."

In der Offensive hatte RB bereits den Südkoreaner Hee-Chan Hwang von Red Bull Salzburg gekauft. Neben einem weiteren Angreifer wünscht sich Nagelsmann zudem einen schnellen Außenspieler. "Das ist aber auch ein Markt, der - was Kaufen angeht - nicht zu stemmen ist", sagte er: "Daher müssen wir gucken, ob wir einen Leihspieler finden, der dieses Profil erfüllt."

Verabschiedet hat sich der 33-Jährige von der Verpflichtung eines kopfballstarken Box-to-Box-Spielers. Ein solcher Transfer sei "unbezahlbar". Generell hielt Nagelsmann fest: "Die Wunschspieler, die ich noch hätte, sind eher für FIFA, aber das ist nicht die Realität."

Milan, City, Bayern, BVB, Barca, Liverpool, Chelsea und Co.: Die Trikots der Saison 2020/21 © RB Leipzig 1/82 Am 20. Juni präsentierte RB Leipzig offiziell sein neues Heimtrikot. Jetzt wurde auch das dritte Trikot geleakt. Wir verschaffen Euch einen Überblick über die bestätigten Trikotdesigns sowie die weiteren Leaks! © Footyheadlines 2/82 So soll das dritte Trikot von RB Leipzig aussehen. In Blau gehalten mit einem wellenartigen Muster. © Footyheadlines 3/82 Die Ansicht der Rückseite. © RB Leipzig 4/82 Unchained! RB Leipzig entfesselt zusammen mit Nike sein neues Heim-Trikot. Mit diesem Jersey gehen die Roten Bullen in die Saison 2020/21. © RB Leipzig 5/82 Der Verkauf startet am 27. Juli - die Premiere wird bereits am 33. Spieltag gefeiert, denn das Team von Trainer Julian Nagelsmann wird das neue Trikot zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund tragen. © RB Leipzig 6/82 So sieht das Teil von der Seite aus. © RB Leipzig 7/82 Und so von hinten. © Twitter / BVB 8/82 Nach dem aktuellen Heimtrikot und dem dem Cup-Trikot hat Borussia Dortmund nun auch sein Auswärtstrikot vorgestellt. © BVB / Twitter 9/82 Das neue Trikot ist laut den Schwarz-Gelben von den Straßen Dortmunds inspiriert. Unterhalb des gelben Strichs ist daher der Schriftzug "BVB" in verschiedenen Ausprägungen zu lesen. © shop.bvb.de 10/82 Schon in der vergangenen Saison wurde das Heimtrikot bereits offiziell vorgestellt: Borussia Dortmund spielt in der kommenden Saison mit einem wilden Zickzack-Muster im Signal Iduna Park. © shop.bvb.de 11/82 Das Trikot für die Pokalwettbewerbe. Der BVB wird das Trikot mit dem Sponsor Evonik sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League tragen. © twitter.com/axelwitsel28 12/82 Das Design mit den dunkleren Pixeln auf gelbem Hintergrund soll nach Angaben des Herstellers Puma von der Architektur Dortmunds inspiriert worden sein. Hier kommen weitere Trikotveröffentlichungen für die Saison 2020/21. © Borussia Dortmund 13/82 Das neue BVB-Auswärtstrikot ist "ein schlichtes weiß gehaltenes Design" mit "pixelbasierten Farb-Akzenten". © www.footyheadlines.com 14/82 Footyheadlines hat offenbar Bilder vom neuen Auswärtstrikot des AC Milan aufgetrieben. Viel Weiß, roter Kragen - und das Muster auf der Brust erinnert ein bisschen an das Windows-Logo von Microsoft? © www.footyheadlines.com 15/82 Und hier das neue Muster noch einmal aus der Nähe. © AC Milan 16/82 Das Heimtrikot von AC Mailand bleibt dagegen klassisch. © AC Milan 17/82 Die Rossoneri setzen auf Altbewährtes - schwarz-rote Längsstreifen. Allerdings mit einem Muster - schick. © Twitter/PUMA Football 18/82 In einem Video auf Twitter stellten Puma und Milan das neue Ausweichtrikot für die neue Saison vor. © Twitter/PUMA Football 19/82 Die Rossoneri, eigentlich berüchtigt für die roten Triktos, werden also ab und an in der kommenden Saison in blauem Gewand auflaufen. © Juventus 20/82 So sieht das dritte Trikot von Juventus aus, das der Verein mittlerweile offiziell bestätigt hat. Mal was anderes! © Juventus 21/82 Paulo Dybala scheint selbst noch nicht ganz sicher zu sein, wie er das Design findet. © footyheadlines.com 22/82 Die neue Fußball-Saison steht bevor. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen sind einige neue Trikots aufgetaucht. Unter anderem wird ManUnited künftig im Zebra-Look auflaufen. Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Jerseys der Top-Klubs. © footyheadlines.com 23/82 Die Website "Footy Headlines" hat das neue Ausweichtrikot von Manchester United geleakt. Viel schwarz-weiß, wenig rot. Auch die anderen Trikots der Red Devils sind bereits bekannt ... © Manchester United 24/82 So sieht das Heimtrikot von Manchester United für die Saison 2020/21 aus. © Manchester United 25/82 Und hier die ganze Sache mal aus unmittelbarer Nähe. © Manchester United 26/82 So sieht das Teil dann angezogen aus. © Twitter/@Kit_Watch 27/82 Manchester United (Auswärtstrikot): In Schwarz läuft United schon in dieser Saison auf. In der kommenden könnte das Jersey mit einer Art Leoparden-Look-Verzierung noch "optimiert" werden. © Twitter/@DevilsOfUnited 28/82 Manchester United (3. Trikot) © nike.com/liverpool 29/82 Der FC Liverpool hat sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Das Trikot ist in einer "leuchtend blaugrünen und schwarzen Farbgebung gehalten, die auf kulturelle Referenzen aus der ganzen Stadt zurückgreift". © nike.com/liverpool 30/82 An der heimischen Anfield Road laufen die Reds in der kommenden Saison im klassischen roten Trikot auf. Das Besondere? Die blaue Note an den Ärmeln und am Kragen. © nike.com/liverpool 31/82 Die 96 auf dem Rücken soll an die Katastrophe von 1989 erinnern, bei der 96 Liverpool-Fans beim FA-Cup-Halbfinale gegen Nottingham infolge einer Massenpanik starben. © FC Bayern München 32/82 Der FC Bayern München hat sein Champions-League-Trikot für die kommende Saison vorgestellt. Das Rauten-Design soll an die Allianz Arena und an das Muster im Wappen und der bayerischen Flagge erinnern. © FC Bayern München 33/82 Die drei Streifen von Adidas auf den Schultern sind natürlich auch dabei. Und im Nacken eingestickt gibt es das Selbstverständnis des Vereins: "Mia san mia". © fcbayern.com 34/82 Offiziell bestätigt ist auch dieses Dress als neues Heimtrikot des FC Bayern für die Saison 2020/21. © fcbayern.com 35/82 Das neue Jersey besticht mit drei weißen Streifen an der Seite und einem weißen Kragen nach dem gänzlich in rot gehaltenen Vorgänger. Das Design erinnert an das Trikot aus der Saison 2016/17. © FC Bayern 36/82 Und so wird das Auswärtstrikot der Bayern aussehen. © FC Bayern 37/82 Weiß/Grau mit neon-rotem Wappen, das hat schon fast Tradition beim deutschen Rekordmeister. © FC Bayern 38/82 Das Outfit wird durch weiß-graue Hosen und Stutzen ergänzt. © 1. FC Köln 39/82 Der 1. FC Köln hat zwei neue Trikots vorgestellt: Klassisch rot und ein mutiges Gelb. Laut FC-Geschäftsführer Wehrle soll das Auswärtstrikot "ruhig polarisieren". "Mut, Optimismus und eine Portion Frechheit" würden mit dem Trikot zum Ausdruck kommen. © adidas 40/82 Juventus Turin und CR7 werden in der kommenden Saison auswärts in blau-grau auflaufen. © adidas 41/82 Das Logo und die Sponsoren werden weiß gehalten. © Juventus Turin 42/82 Beim Heim-Trikot kehrt Juventus zu den Streifen zurück. Besonders: Der Hinweis auf die "zeitgenössische Kunst": Die Streifen werden als ein einziger Pinselstrich dargestellt. © FC Valencia 43/82 Der FC Valencia hat seine Trikots für die neue Saison vorgestellt. © FC Valencia 44/82 Interessant ist vor allem das dritte Trikot: etwas schimmrig. © Eintracht Frankfurt 45/82 Es ist offiziell: So sieht das Auswärtstrikot von Eintracht Frankfurt für die Bundesligasaison 2020/21 aus. © https://twitter.com/ManCity 46/82 Das Auswärtstrikot von Manchester City präsentiert sich in dunklem Look und Bronze-Schriftzug. Die Musterung des Jerseys ist an die Stadt Manchester angelehnt. © Manchester City 47/82 Created in Manchester: Auch das neue Heimtrikot hat City schon offiziell vorgestellt. Vor allem Sergio Agüero scheint es zu gefallen. © Manchester City 48/82 Das neue Jersey hat dabei eine Art Mosaik-Look. Wie gewohnt laufen die Citizens in "himmelblau" auf. © imago images 49/82 Neue Wege geht man indes mit dem dritten Trikot für 2020/21. Die Farben dieses Ungetüms heißen Whisper White und Peacoat auf einem Paisleymuster. Es soll an die Musikszene der Stadt der 60er bis 90er erinnern. © imago images / Action Plus 50/82 Während das neue Heimtrikot des FC Chelsea ganz klassisch in blau daherkommt, wirft das Auswärtstrikot der "Blues" Fragen auf. Es erinnert nämlich sehr stark an das Heimtrikot von Manchester City. © footyheadlines.com 51/82 FC Chelsea (Heimtrikot): Ganz klassisch. Die Blues gehen bei ihrem Design für die kommende Saison offenbar keine Experimente ein - zumindest beim Heimtrikot ... © Twitter.com/ChelseaFC 52/82 FC Chelsea (Auswärtstrikot): Sollte Chelsea aber in diesem Auswärtsdress im Etihad Stadium von Manchester City auflaufen besteht akute Verwechslungsgefahr. Das "Blue" weicht nämlich einem sanften "Skyblue" mit kleinen Verzierungen an Ärmeln und Kragen. © footyheadlines.com 53/82 FC Chelsea (3. Trikot): Das angebliche Ausweichtrikot ist dagegen etwas "spannender" und mal was komplett anderes. Beim dritten Trikot unterbrechen blauen Längsstreifen vom Kragen her einen für Chelsea ungewöhnlichen Rot-Ton. Ganz schön eigentlich. © footyheadlines 54/82 FC Arsenal (Heimtrikot): Ganz klassisch die Gunners in rot und weiß. © Tottenham Hotspur 55/82 Das Heimtrikot der Spurs hat marineblaue und gelbe Details an Kragen, Ärmeln und Seitenteilen sowie ein abstraktes Design auf dem Trikot. © Tottenham Hotspur 56/82 Das Spurs-Auswärtstrikot. Geschmackssache. © footyheadlines.com 57/82 Tottenham Hotspur (3. Trikot) © Schalke 04 58/82 Die neuen Heimtrikots von Schalke 04 sind klassisch gehalten mit weißem Kragen und weißen Ärmeln. © Schalke 04 59/82 Beim weißen Auswärtstrikot ist ein Stadtplan der Straßen und Viertel rund um das Stadion abgebildet. Das Ausweichtrikot wird als lindgrünes "Lifestyle-Shirt" bezeichnet. © footyheadlines.com 60/82 Ein Leak vom Big City Club! Klassisch ist es, das neue Heimat-Trikot. Interessant auch: Hyundai bleibt wohl als Ärmelsponsor. Wird Tesla also nicht der Hauptsponsor? © footyheadlines.com 61/82 Hertha BSC (Auswärtstrikot): Experimentell wird es dagegen mit dem zweiten Trikot. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es gewisse Ähnlichkeiten zu einem Pyjama hat. © Bayer Leverkusen 62/82 Bayer Leverkusen trägt in der kommenden Saison auswärts ein rotes Trikot mit "markanten gelben Style-Elementen". © shop.eintracht.de 63/82 Eintracht Frankfurt spielt auch kommende Saison im Längsstreifen-Look. Außerdem ist der Römer, das Rathaus in Frankfurt, auf dem neuen Heimtrikot verewigt - "in der Tradition der zahlreichen Feiern auf dem Römer", heißt es auf der SGE-Homepage. © Mainz 05 64/82 Mainz 05 hat sich beim Heimtrikot auf die Ärmel konzentriert. © twitter.com/FCBarcelona 65/82 Auch der FC Barcelona hat zumindest mal sein neues Heim-Trikot für die Saison 2020/21 offiziell vorgestellt. © footyheadlines.com 66/82 Damit kehrt Barca wieder zu den guten, alten Längsstreifen zurück - inklusive goldenen Akzenten. © FC Barcelona 67/82 Das Auswärtstrikot vom FC Barcelona ist diesmal in schwarz mit goldenen Streifen gehalten. © FC Barcelona 68/82 Gefällt anscheinend auch Lionel Messi. © footyheadlines.com 69/82 Das dritte Trikot soll dagegen rosa sein. Damit werden die Abwanderungsgedanken von Lionel Messi verständlich. © Real Madrid 70/82 Klassisch in weiß wird Real Madrid ab sofort bei den Heimspielen auflaufen. © Real Madrid 71/82 Farbenfroher dagegen wird es auswärts. Ein zartes Rosa also... © footyheadlines.com 72/82 Atletico Madrid (Heimtrikot) © Atletico Madrid 73/82 In einem dunklen Blau mit roten Details spielt Atletico Madrid ab sofort auf fremden Rasen. © footyheadlines.com 74/82 Inter Mailand (Heimtrikot) © footyheadlines.com 75/82 Inter Mailand (Auswärtstrikot) © footyheadlines.com 76/82 Inter Mailand (3. Trikot) © AS Rom 77/82 Das Auswärtstrikot der AS Rom ist in Elfenbein gehalten, verziert mit einem rot-gelben Rahmen. © AS Rom 78/82 Das Highlight des Trikots steckt im Detail. Auf der linken Brust befindet sich der Lupetto, welches von 1978 bis 1979 das Wappen des Klubs war. Die Kapitolinische Wölfin ist ein Wahrzeichen der Stadt und geht auf die mythische Stadtgründung zurück. © twitter.com/ASRomaEN 79/82 Die Roma kommt in Heimspielen in der kommenden Saison mit Brustring daher. © @PSG 80/82 PSG: Die Pariser bringen den klassischen "Hechter"-Look zurück, der, bestehend aus dem dunkelblauen Trikot mit einem roten Mittelstreifen und zwei weißen Streifen daneben, 1973 vom damaligen Präsidenten und Modedesigner Daniel Hechter entworfen wurde. © footyheadlines.com 81/82 Das Auswärtstrikot wurde noch nicht offiziell vorgestellt. So soll es aber aussehen. © footyheadlines.com 82/82 Und das dritte Trikot.

RB Leipzig: Nagelsmann kontert Kritik von Söder

Nagelsmann begrüßte zudem die bevorstehende Rückkehr der Fans erneut und wies die Kritik von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zurück. Das Gesundheitsamt Leipzig hatte RB erlaubt, zum Saisonstart der Bundesliga am 20. September gegen den FSV Mainz 05 8500 ins Stadion zu lassen.

"Grundsätzlich finde ich es ein gutes Zeichen für alle, dass wir ein Stück zur Normalität zurückkehren", sagte Nagelsmann. Man habe in Sachsen und Leipzig ja auch nicht so viele Infizierte. "Und das ist ja keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die ist ja auch wissenschaftlich begründet", meinte der RB-Coach.

Söder hatte den Funke-Medien gesagt, dass RB Leipzig mit der Rückkehr der Fans "kein gutes Signal" gesendet habe. "Das führt zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung unter den Vereinen, wenn nur an bestimmten Spielorten einheimische Fans ins Stadion dürfen", sagte der CSU-Politiker.

Nagelsmann glaubt, dass die Debatte nicht ganz frei von Neid ist. Zuletzt habe es bei der Frage, "ob ein Restaurant oder ein Einzelhandel aufmachen darf, auch eine Neiddiskussion gegeben", sagte Nagelsmann, "die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn zwei Restaurants offen haben, ist es doch besser, als wenn keins geöffnet hat", meinte Nagelsmann.