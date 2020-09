FC Schalke 04: Positiver Coronatest bei S04-Profi

Ein namentlich nicht genannter Spieler des FC Schalke 04 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub mitteilte, sei der betroffene Profi seit Bekanntwerden des Ergebnisses in häuslicher Quarantäne, alle weiteren Tests der Mannschaft seien negativ ausgefallen.

Die Austragung der Partie am Samstag gegen Werder Bremen ist nach Auskunft von Trainer David Wagner jedoch nicht gefährdet. "Da sind einige Gedankengänge hinfällig", sagte Wagner am Freitag: "Die Gesundheitsbehörden übernehmen jetzt."

Der betroffene Profi sei bei dem vorangegangenen Test am Dienstag noch negativ getestet worden, das positive Ergebnis kam nun nach der erneuten Testreihe am Donnerstag zutage.

Ob weitere Spieler als Kontaktpersonen nicht eingesetzt werden dürfen, wusste Wagner am Freitag noch nicht. "Ich halte bei den Ergebnissen jedes Mal die Luft an", berichtete der Coach, der nach der Horrorserie von 17 Bundesligaspielen ohne Sieg um seinen Job kämpft. Schon das Trainingslager in Österreich hatte ein Coronafall empfindlich gestört.